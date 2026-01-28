Les conséquences méconnues de la ménopause

L'ESSENTIEL Les femmes ménopausées sont plus susceptibles de consulter un médecin pour des problèmes d'anxiété, de nervosité ou de dépression.

En outre, elles signalent souffrir d'insomnie, de moins bien dormir et de se sentir fatiguées.

En termes de structure cérébrale, ces patientes présentent une réduction du volume de matière grise, le tissu cérébral contribuant au traitement de l'information, au contrôle des mouvements et à la gestion de la mémoire et des émotions.

La ménopause, marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles, est une phase naturelle de la vie de la femme. Survenant entre 45 et 55 ans, elle se traduit par des symptômes, comme les bouffées de chaleur, les insomnies, la fatigue ou encore l’irritabilité, et est liée à un risque plus élevé de certaines pathologies, telles que l’ostéoporose ou les maladies cardiovasculaires. À ce jour, ses effets sur le cerveau restent mal compris. C’est pourquoi des chercheurs de l’université de Cambridge (Angleterre) se sont penchés sur le sujet dans une étude publiée dans la revue Psychological Medicine.

La ménopause associée à une perte de matière grise dans le cerveau

Afin d’examiner l'impact de la ménopause et du traitement hormonal de substitution, pris pour atténuer les symptômes, sur la santé mentale, les fonctions cognitives et la structure cérébrale, les auteurs ont utilisé de la UK Biobank. Au total, près de 125.000 femmes, âgées de 49 ans en moyenne, ont été recrutées. Elles ont été réparties en trois groupes : les personnes en préménopause, les volontaires ménopausées n'ayant jamais eu recours à un traitement hormonal de substitution et les participantes ménopausées ayant déjà suivi ce traitement. Les patientes ont été interrogées sur leur ménopause leur santé mentale perçue, leurs habitudes de sommeil et leur état de santé général. En outre, certaines ont passé des tests cognitifs, notamment des tests de mémoire et de temps de réaction. Par la suite, elles ont effectué une IRM afin que l’équipe puisse analyser leurs volumes de matière grise dans le lobe temporal médian (impliqué dans la mémoire et la gestion des émotions) et le cortex cingulaire antérieur (une partie du cerveau qui participe à la gestion des émotions, à la prise de décision et à la concentration).

En termes de structure cérébrale, les volumes de matière grise dans le lobe temporal médian et le cortex cingulaire antérieur étaient plus faibles chez les femmes ménopausées que chez celles préménopausées. Cela a été confirmé par les examens cognitifs, mettant en avant des temps de réaction plus lents chez les personnes ménopausées ne suivant pas de traitement hormonal de substitution. "Les régions cérébrales où nous avons observé ces différences sont celles qui sont généralement touchées par la maladie d'Alzheimer. La ménopause pourrait rendre ces femmes plus vulnérables à long terme. Bien que cela n'explique pas tout, cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi on observe presque deux fois plus de cas de démence chez les femmes que chez les hommes", a expliqué Barbara Sahakian, auteure principale des travaux.

Dépression, anxiété, troubles du sommeil : plus de risque chez les femmes ménopausées

Les résultats ont également montré que la ménopause était associée à une augmentation des niveaux d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Les patientes sous traitement ont déclaré des problèmes de santé mentale plus importants. "La plupart des femmes traverseront la ménopause, un événement qui peut bouleverser leur vie, qu’elles suivent ou non un traitement hormonal. Adopter un mode de vie sain, notamment en faisant de l’exercice, en restant active et en ayant une alimentation équilibrée, est particulièrement important pendant cette période pour en atténuer certains effets. Nous devons tous être plus attentifs à la santé physique et mentale des femmes ménopausées et savoir reconnaître leurs difficultés. Il ne faut pas avoir honte de parler de ce que l’on vit et de demander de l’aide", a déclaré Christelle Langley, qui a participé à l’étude.