Non, le pic de la libido des hommes n’est pas à l’adolescence !

L'ESSENTIEL Le désir sexuel des hommes atteint son apogée entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine.

La libido des femmes diminue plus vite que celle des hommes en vieillissant.

L'âge, la composition de la famille et le sexe d’une personne font partie des éléments qui influencent le plus le niveau de désir sexuel.

En tentant de comprendre l’origine et les mécanismes du désir sexuel, les chercheurs de l’université de Tartu (Estonie) ont fait une découverte surprenante. La libido des hommes culmine à la fin de la trentaine/début de la quarantaine, et non à l’adolescence !

L’étude a été publiée dans la revue Scientific Reports, le 5 janvier 2026.

Les hommes ont un désir sexuel plus important que les femmes

Les scientifiques ont analysé les données de 67.334 adultes provenant de la cohorte “Estonian Biobank”, soit 7 % de la population du pays européen. L'équipe avait en sa possession des échantillons biologiques et des informations sur le mode de vie des participants. Elle a également demandé aux volontaires d’évaluer le niveau de leur désir sexuel. Les réponses ont été évaluées en fonction de leur âge, leur genre, leur orientation sexuelle, leur situation amoureuse ou encore le nombre d'enfants, un accouchement récent, leur niveau d'éducation et leur profession.

Résultat : les hommes semblent bien avoir une libido plus élevée que les femmes. "Cette différence persiste dans la plupart des âges et des groupes démographiques", précisent les auteurs dans leur article. Et autre fait amusant : ils ont déterminé que le pic de désir sexuel de la gent masculine était le plus haut à la fin de la trentaine, début de la quarantaine. Pour les scientifiques, cela suggère que "des facteurs autres que le vieillissement biologique, comme la dynamique relationnelle, pourraient jouer un rôle plus important qu'on ne l'avait initialement anticipé". "Par exemple, les hommes quadragénaires sont plus susceptibles d'être engagés dans des relations stables et durables, lesquelles sont associées à une activité sexuelle et une intimité émotionnelle accrues", mettent-ils en avant.

Parentalité, âge : des effets différents sur la libido, selon le genre

L’étude révèle que la libido n’est pas uniquement une question d’hormones ou de relation amoureuse. "Les résultats ont montré que les facteurs démographiques seuls – même sans tenir compte des influences psychologiques ou relationnelles – expliquaient 28 % de la variance du désir sexuel". En d’autres termes en étudiant l’âge, la composition de la famille et le sexe d’une personne, il est possible de prédire l'importances de ses envies sexuelles.

Il y avait notamment des différences notables entre les hommes et les femmes. Si en vieillissant, tout le monde était moins porté sur la bagatelle, la baisse est plus rapide au sein de la gent féminine. La parentalité n’a pas le même impact non plus, selon les genres. Les femmes ayant beaucoup d’enfants avaient un désir sexuel plus faible alors que les hommes qui en avaient plusieurs présentaient un niveau de libido plus élevé.

Et sinon, les personnes qui s'identifiaient comme bisexuelles ou pansexuelles (attirance pour les personnes indépendamment de leur genre), étaient celles qui avaient l'appétit sexuel le plus important.

Si ces résultats sont surtout amusants pour nous, pour les chercheurs, ils ont une valeur scientifique importante. "Ces résultats fournissent le compte-rendu le plus complet à ce jour de la façon dont les variables démographiques et relationnelles façonnent conjointement le désir sexuel dans la population générale, offrant une base solide pour le développement de théories et la recherche appliquée sur la santé sexuelle."