Voici ce qui rend les hommes attirants

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert trois attributs qui rendent les hommes attirants pour les femmes et menaçant pour leurs rivaux.

Lors de l’étude, plus de 600 hommes et 200 femmes ont évalué des personnages masculins générés par ordinateur.

Les trois attributs sont la taille de l’homme, celle de son pénis et sa morphologie.

Ce n’est pas la taille qui compte, quoique… Une récente étude remet en cause ce proverbe. Dans leurs travaux, publiés dans la revue PLOS Biology, des chercheurs ont découvert trois attributs - dont deux liés à la taille - qui rendent les hommes attirants pour les femmes et menaçant pour leurs rivaux.

Les hommes grands, taillés en V et avec un pénis de taille importante

Pour trouver ces trois attributs, les scientifiques ont demandé à plus de 200 femmes et de 600 hommes d'évaluer des personnages masculins générés par ordinateur. Les premières devaient mesurer l'attractivité sexuelle que leur inspiraient ces images fictives, tandis que les hommes devaient estimer le degré de menace ressenti, tant en termes de compétences de combat que de potentiel rival sexuel.

Résultats : plus les hommes étaient grands, taillés en V et avec un pénis de taille importante, plus les femmes les trouvaient attirants. Cette attractivité augmentait jusqu’à un seuil à partir duquel elle diminuait.

Ces trois attributs, toujours plus intimidants pour les hommes

Ces mêmes attributs influençaient aussi la perception des hommes : ils jugeaient leurs pairs plus menaçants s’ils étaient grands, taillés en V et avaient un sexe de taille importante. En revanche, la tendance ne s'inversait pas comme chez les femmes à partir d’un seuil. Autrement dit, plus ces traits physiques étaient présents, plus les participants se sentaient intimidés.

Cette étude "suggère que les hommes ont tendance à surestimer l'importance de ces caractéristiques pour séduire les femmes, indique un communiqué. [Elle] apporte la première preuve expérimentale que les hommes prennent en compte la taille du pénis lorsqu'ils évaluent les capacités de combat et l'attractivité de leurs rivaux."

Un sujet capital pour la gente masculine, comme le confirme une étude, menée au Danemark et publiée dans la revue Frontiers in Psychology, il y a quelques années. Lors de leurs travaux, les chercheurs avaient découvert que la plupart des hommes avaient tendance à exagérer la taille de leur pénis. En moyenne, les participants danois avaient répondu que leur sexe mesurait 18,02 centimètres (cm), alors que la moyenne nationale était de 14,88 cm… Un chiffre qui pourrait en rendre certains jaloux. En France, la longueur moyenne du pénis en érection est d’environ 13 cm, selon la Cité des sciences et de l’industrie.