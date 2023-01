Taille du pénis : elle peut diminuer de moitié pendant l'hiver

L'ESSENTIEL En hiver, le pénis peut perdre 50 % de sa longueur et 30 % de sa largeur car l'afflux sanguin se concentre sur les organes centraux.

Le froid peut avoir aussi des conséquences sur le vagin.

Cette information pourrait être inquiétante. En hiver, la longueur du pénis peut être réduite de moitié et sa largeur d’un tiers. Les testicules sont susceptibles de disparaître également. "Quand il fait froid dehors, votre corps fait tout son possible pour contenir sa chaleur interne et les organes peuvent se contracter. Les vaisseaux sanguins se contractent aussi", explique l'urologue américain Amin Brahmbhatt.

Mieux conserver l’afflux sanguin au centre du corps

Cette réaction biologique provient d'une époque où les hommes vivaient à l'extérieur et étaient affectés par le climat. Pour lutter contre le froid, notre organisme retient la chaleur dès que le thermomètre descend en dessous de dix degrés. Le corps utilise alors toutes ses ressources pour maintenir l’afflux sanguin au centre, là où se trouvent les organes vitaux.

Pour ce faire, il réduit le flux sanguin des extrémités, doigts, orteils et pénis (ce qui explique pourquoi les mains et les pieds gèlent en premier lorsque les températures deviennent très basses). En même temps, les testicules peuvent se rétracter et remonter dans le corps pour rester au chaud.

Le concept de "vagin d'hiver", quésaco ?

Au contraire, le pénis sera plus long et plus large en été. "Plus il fait chaud, plus les vaisseaux sanguins se dilatent et le flux sanguin augmente. Les corps caverneux se retrouvent élargis, et le pénis devient plus gros", explique Dudley Danoff, urologue et auteur d’un guide sur la santé sexuelle masculine. De ce fait, un pénis devenu très petit et exposé à une chaleur importante, comme une douche, retrouvera sa taille normale en quelques minutes.

Les érections seront également de taille normale été comme hiver. En revanche, plus il fait froid, plus l’érection est difficile. Si cela fait sourire les femmes, sachez qu'il existe aussi un "vagin d'hiver". "L'air sec de l'automne et de l'hiver épuise l’humidité de nos corps, laissant notre peau déshydratée et craquelée", a déclaré l'ancienne sage-femme et infirmière clinicienne Mary Burke au Sun. "Et même si peu de femmes en parlent, nos vagins peuvent aussi entrer en mode de sécheresse pendant cette période, d’autant plus quand on évolue dans des pièces chauffées et donc peu humides", précise-t-elle.

Pour conclure, on peut rappeler que les auteurs d’une étude ont défini que la longueur moyenne d'un pénis en érection se situe entre 12 et 16 cm. Au repos, il mesure entre 7 et 10 cm.