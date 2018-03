Un slip contraceptif pour les hommes : il remonte les testicules et les réchauffe

Un slip « remonte testicules », c’est le concept présenté par le collectif finistérien « Thomas Bouloù » (« tomma bouloù » en breton signifie "remonte-couille") lors de la journée d’information organisée à Rennes par le planning familial, selon nos confrères du Télégramme. Cette réunion s'est tenue le 10 mars et son thème était « La contraception pour toutes et pour tous ».

Un slip qui réchauffe les testicules

Ce slip chauffant, mis au point par un médecin toulousain dans les années 80, est « un sous-vêtement qui sert à remonter les testicules contre le corps pour les mettre à la température du corps, car la chaleur inhibe la fabrication de spermatozoïdes.

L’idée est de porter ce slip au moins 15h par jour. Le procédé est efficace au bout de 3 mois. Lorsque l’on arrête de le porter on redevient de nouveau fertile après 3 mois », explique Aurélien Le Gall, membre du collectif Thomas Bouloù.



Ce dernier a pour objectif d’aborder la contraception masculine et les problématiques liées aux sexualités, notamment au cours d’une tournée d’interventions, le « Contracep’tour » et d’atelier d’essayage et de couture du slip chauffant.

Le #contraceptour organise des soirées publiques avec débat dans toute la France suivi d'un atelier #couture de fabrication du #remontecouille. Les participants repartent avec leur prototype. Reste à trouver le médecin et les spermogramme ! #ContraceptionGenre — Le Labo des savoirs (@Labodessavoirs) December 18, 2017

4 méthodes de contraception masculine

Actuellement il existe 4 moyens de contraception masculine.

La vasectomie, chirurgie simple, rapide et remboursée qui consiste à sectionner les canaux déférents.

Elle est théoriquement réversible.



La contraception thermique quant à elle repose sur le fait de rapprocher les testicules du corps afin que les spermatozoïdes soient détruits par une température plus élevée. Pour que le slip chauffant soit efficace il doit être porté environ 15h par jour tous les jours.

Sans effet secondaire, il nécessite un mois et demi à 2 mois d’utilisation pour que la contraception soit considérée comme efficace, ce qui se vérifie par la réalisation de spermogramme tous les 3 mois.



L’injection hormonale est une méthode consistant à injecter une hormone qui bloque la production de spermatozoïdes, l’effet contraceptif étant obtenu entre 1 et 3 mois.

Enfin le préservatif externe demeure le moyen le plus utilisé.

Si le principe de perturber la spermatogénèse en réchauffant les testicules est connu depuis des années, la pertinence de son utilisation en contraception est discutée par les experts. De l'aveu même de ses promoteurs, il faut porter ce slip au moins une quinzaine d'heures par jour et pendant 3 mois avant d'observer un effet sur les spermatozoïdes. Des contraintes qui laissent dubitatif sur l'efficacité et la fiabilité de cette technique "naturelle".