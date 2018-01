Contraception

Le stérilet, la contraception la plus utilisée dans le monde

En France, le stérilet est une méthode beaucoup moins utilisée que la contraception orale. Il est pourtant tout aussi efficace et peut être utilisé en solution d'urgence comme la pilule du lendemain. Explications.

Contrairement à la pilule, le stérilet peut s'oublier et est aussi pratique, efficace, réversible et de longue durée. Une fois posé, il n'y a ni traitement complémentaire, ni modification hormonale et les chances de tomber enceinte sont inférieures à 1%.

Le stérilet d’urgence, totalement méconnu en France

Il existe 2 moyens de contraception d’urgence : la contraception d’urgence hormonale, plus connue sous le nom de "pilule du lendemain" et le dispositif intra-utérin au cuivre. Moins connu que le premier, le stérilet au cuivre n’est pas seulement un moyen de contraception régulier, il est aussi très efficace comme contraceptif d'urgence, lorsqu'il est posé dans les 5 jours après un rapport à risque. Si la patiente le souhaite, elle peut également le garder sur le long terme.

Rapide à poser

En précisant à son médecin qu’il s’agit d’une urgence, la pose peut se faire rapidement et sans difficulté. Le processus dure en moyenne 2 à 3 minutes. En principe, l'insertion est assez peu douloureuse, mais la sensibilité à la douleur varie d'une femme à une autre.

Facile à enlever

Point fort du stérilet : il est très facile à enlever. Lorsqu'une femme décide de se le faire retirer, la grossesse redevient possible immédiatement. Il existe néanmoins une polémique sur la gestion du stérilet. Certaines femmes veulent pouvoir l’enlever elles-mêmes. La plupart des spécialistes sont contre invoquant des arguments recevables, essentiellement à cause de l’infection. Certains trouve le geste tellement simple que l’exclusivité de l’acte médical est injustifiée. Rien ne l’interdit… Le choix appartient à chaque femme.

Non, il ne provoque pas un "mini avortement"

On sait aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’un micro avortement comme les détracteurs de la méthode ont voulu le faire croire, mais plutôt d'une modification du milieu qui reçoit les spermatozoïdes. Il existe également de nouveaux stérilets imbibés de progestérone, une hormone qui les rend plus efficace mais qui aujourd’hui pose un problème de tolérance. A noter que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants peuvent y avoir recours.

Le stérilet, c’est 4 à 5 ans de tranquillité

Le stérilet qui est prescrit, posé et retiré par un médecin, a une durée de vie de 5 ans. Il est toutefois recommandé de se faire suivre régulièrement pour s'assurer que tout va bien.