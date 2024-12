La testostérone, le moteur du désir sexuel chez les hommes ?

L'ESSENTIEL Il n'existe aucun lien entre l’augmentation du désir sexuel et du taux de testostérone.

En revanche, chez les célibataires, l’hormone est un moteur de séduction, car quand ils sont face à un partenaire potentiel, les niveaux de testostérone augmentent.

Chez ceux en couple, les taux de testostérone n’augmentent pas beaucoup, car ils n’ont pas besoin de séduire.

Un faible taux sanguin de testostérone serait l’une des causes probables de la baisse de la libido chez l’homme, selon le Manuel MSD. Pourtant, une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, remet en cause le rôle de la testostérone comme régulateur du désir sexuel.

La testostérone ne commande pas le désir sexuel chez les hommes

Lors de leur étude, les scientifiques ont étudié cette hormone sexuelle chez 41 participants, âgés de 18 à 26 ans. Sur les 41 participants, 14 étaient en couple et 27 étaient célibataires. Pendant 31 jours, ceux-ci devaient régulièrement fournir des échantillons de salive pour que les chercheurs puissent mesurer les niveaux de testostérone et de cortisol, l’hormone du stress.

En parallèle, ils devaient répondre à des questionnaires visant à mesurer le niveau de leur désir sexuel, en abordant différents thèmes comme les efforts de séduction ou les pensées sexuelles. Résultat : il n’y a aucun lien, selon les chercheurs, entre l’augmentation du désir sexuel et du taux de testostérone, lorsque celui-ci reste dans la norme. En revanche, quand les taux sont très faibles, la libido baisse.

L’envie de séduire en lien avec la testostérone

Autre observation : la testostérone n’a pas le même effet chez les célibataires que chez les hommes en couple. Pour les premiers, l’hormone est un véritable moteur de séduction car, quand ils sont face à un partenaire potentiel, les niveaux de testostérone augmentent. Chez les hommes en couple, en revanche, les taux de testostérone n’augmentent pas beaucoup, car ils n’ont pas besoin de séduire.

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches, en incluant notamment plus de participants, pour mieux comprendre le rôle de la testostérone sur le désir sexuel et peut-être, un jour, mettre au point un nouveau traitement.

Pour rappel, la production de testostérone commence à diminuer à partir de l’âge 20 ans environ, de 1 à 2 % par an en moyenne chez les hommes, selon le Manuel MSD. Néanmoins, il n’y a pas de règles car "certains hommes de 70 ans ont des taux de testostérone similaires à ceux des hommes de 30 ans”. Néanmoins, ceux qui souffrent de problèmes de libido n’ont pas beaucoup d’options. Les seules solutions qui leur sont proposées sont un accompagnement psychologique et une supplémentation en testostérone.