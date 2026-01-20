Adolescents aidants : quel impact sur leur santé mentale ?

L'ESSENTIEL La France aurait environ 70.000 jeunes qui aident un proche malade ou dépendant au quotidien.

Selon une enquête japonaise, ces aidants adolescents sont plus stressés que les autres personnes de leur âge.

Par contre, les volontaires ont confié que leur implication leur apporte un sentiment de fierté.

Si les aidants sont majoritairement les conjoints ou les enfants adultes des malades, certains sont encore sur les bancs de l’école. Selon l'association JADE (Jeunes Aidants Ensemble), on comptait en France environ 70.000 jeunes aidants scolarisés âgés de 16 à 25 ans en 2023. Ce phénomène n’est pas uniquement visible dans notre pays. Le Japon compte également beaucoup d’aidants scolarisés. Ce qui a conduit les chercheurs de l’université métropolitaine d’Osaka à s'interroger sur l’impact de la prise en charge d’un proche malade sur la vie de ces adolescents.

Leur étude, parue dans la revue Scientific Report en novembre dernier, montre qu’être aidant à un jeune âge n’est pas sans conséquence pour la santé mentale.

Les jeunes aidants sont très stressés

Pour évaluer l’impact de la prise en charge des soins de proches dépendants sur les jeunes, l’équipe a mené deux enquêtes : la première en 2021 pendant la pandémie de la covid-19 et la seconde en 2024. 1.581 jeunes Japonais âgés de 15 à 19 ans y ont participé. Ils ont dû répondre à plusieurs questionnaires qui permettaient d’évaluer leur niveau de détresse psychologique, leur stress, leurs émotions, leur bien-être ainsi que l’ampleur réelle des soins effectués. L'âge moyen des participants était de 16,56 ans, et 66,10 % étaient des filles.

Le score moyen de détresse psychologique était de 7,33, avec des scores significativement plus élevés pendant la pandémie par rapport à 2024. Par ailleurs, l’analyse des données a montré que les jeunes aidants ayant le plus de responsabilités envers leur proche étaient beaucoup plus stressés que les autres. Environ 20 % d'entre eux se retrouvaient dans le groupe à haut risque de détresse psychologique.

Aider un proche peut aussi être enrichissant

Cependant, comme chez les adultes, le tableau n’est pas tout noir. Les jeunes adolescents ont confié éprouver également des émotions positives grâce à leur situation familiale. Ils indiquent ressentir un sentiment d'accomplissement et de fierté. Plus précisément, l'enquête de 2024 a révélé que les émotions, tant positives que négatives, liées à l'expérience d'aidant étaient plus marquées qu'en 2021.

"L’enquête de 2024 a révélé des émotions à la fois positives et négatives. Ce qui suggère que malgré la persistance du fardeau des soins, la compréhension et le soutien de la société envers les jeunes aidants se sont accrus, et que ces derniers ont commencé à assumer leur rôle de manière plus positive", avance le Dr Ziyan Wang qui a codirigé l’étude. Son confrère, le Pr Bing Niu, ajoute dans le communiqué : "il apparaît que, malgré la présence d’aspects positifs et négatifs dans l’expérience des jeunes aidants, il est essentiel de développer un soutien adapté à la situation particulière de chacun."

Les deux scientifiques prévoient de mener de nouvelles recherches afin d’identifier les besoins réels des aidants scolarisés et les mesures pouvant alléger leur fardeau.