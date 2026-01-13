Opération du cœur : l'heure de l'intervention influence les résultats chirurgicaux

L'ESSENTIEL Se faire opérer du cœur en fin de matinée accroît légèrement le risque de mortalité cardiovasculaire par rapport aux autres moments de la journée.

Cependant, les taux de complications et de réadmissions ne sont pas affectés par l'heure à laquelle la chirurgie est pratiquée.

Les scientifiques suggèrent d’intégrer les mécanismes biologiques de l'horloge biologique dans la planification des interventions chirurgicales cardiaques pour "garantir les meilleurs résultats possibles."

Jusqu’à présent, l’influence de l’heure d’une chirurgie cardiaque sur les résultats postopératoires reste incertaine. C’est pourquoi des chercheurs de l'université de Manchester (Angleterre) ont mené une étude, parue dans la revue Anaesthesia, sur le sujet. Pour les recherches, ils ont utilisé des informations, provenant de quatre bases de données britanniques. Au total, 24.068 patients, habitant en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, ont été identifiés.

Le risque de mortalité cardiovasculaire est maximal pour les interventions réalisées en fin de matinée

L’équipe a comparé quatre créneaux horaires pour des interventions chirurgicales de trois à cinq heures : tôt le matin (de 7 h à 9 h 59), en fin de matinée (de 10 h à 11 h 59), en début d'après-midi (de 12 h à 13 h 59) et en fin d'après-midi (de 14 h à 19 h 59). "Les critères d’évaluation principaux étaient le risque de décès d’origine cardiovasculaire et le délai de réhospitalisation pour infarctus du myocarde ou insuffisance cardiaque aiguë. Les critères d’évaluation secondaires comprenaient la durée d’hospitalisation postopératoire, la survenue d’événements cardiovasculaires majeurs et la mortalité toutes causes confondues."

Après avoir pris en compte des facteurs prédictifs de mortalité clés, comme l'âge, le sexe, le diabète et l'urgence de l'intervention, les auteurs ont constaté que les opérations cardiaques réalisées en fin de matinée (de 10 h à 11 h 59) présentaient le risque de décès de causes cardiaques le plus élevé, plus précisément de 3,7 % contre 3,2 % pour les interventions pratiquées tôt le matin (de 7 h à 9 h 59), 2,8 % pour celles réalisées en début d'après-midi (de 12 h à 13 h 59) et 3,1 % pour les chirurgies effectuées en fin d'après-midi (de 14 h à 19 h 59). En revanche, aucune différence du risque de réhospitalisation pour infarctus du myocarde ou insuffisance cardiaque aiguë n’a été observée chez les patients opérés en fin de matinée.

"Adapter les horaires opératoires" pour "garantir les meilleurs résultats possibles"

"Bien que le risque de mortalité liée aux interventions cardiaques en fin de matinée soit statistiquement significatif, il demeure relativement modeste et les patients peuvent être rassurés : la plupart d'entre eux ne seront certainement pas affectés. Il est néanmoins de notre devoir, en tant que cliniciens, de garantir les meilleurs résultats possibles, et adapter les horaires est une méthode potentiellement peu coûteuse pour y parvenir", a déclaré Gareth Kitchen, auteur principal de l’étude.

Selon le chercheur, l'intégration des mécanismes biologiques de l'horloge biologique dans la planification des interventions chirurgicales cardiaques pourrait favoriser une approche de médecine de précision plus personnalisée. "Comme certaines personnes ont un rythme circadien plus matinal et d'autres plus nocturne, il est pertinent d'explorer la possibilité d'adapter les horaires opératoires grâce à des recherches complémentaires."