Les écrans avant de dormir ne seraient pas aussi nocifs qu'on le pense

L'ESSENTIEL Une étude canadienne montre que l’usage des écrans au coucher n’a pas d’effet négatif majeur sur le sommeil des adultes.

Certains utilisateurs réguliers dorment même mieux.

L’impact dépend surtout de l’usage et de la sensibilité individuelle.

Regarder son téléphone avant de dormir ne nuirait pas forcément à la qualité du sommeil. C’est du moins ce que révèle une nouvelle étude canadienne menée par la Toronto Metropolitan University (TMU) et l’Université Laval. Les résultats, publiés dans la revue Sleep Health, sont à prendre avec quelques précautions, au vu des nombreuses recherches qui les contredisent, mais ils ont le mérite d'ajouter, à contrepied, une pierre à l'édifice du sujet des écrans.

Des usages d’écran très variés

Sur plus de 1.000 adultes interrogés à travers le Canada, 80 % ont utilisé un écran au coucher dans le mois précédent, et près de la moitié déclarent le faire tous les soirs. Les chercheurs ont comparé la santé du sommeil des utilisateurs réguliers à celle des non-utilisateurs : aucune différence notable n’a été observée. Mieux encore, ceux qui utilisaient leur écran tous les soirs étaient plus alertes pendant la journée et montraient une "temporisation du sommeil plus stable", selon un communiqué.

À l’inverse, les participants qui utilisaient leur écran le soir entre une et six fois par semaine affichaient la plus mauvaise qualité de sommeil. Un phénomène que les chercheurs attribuent peut-être à un usage "plus irrégulier" ou "plus émotif".

Les scientifiques notent par ailleurs que les mises en garde contre la lumière bleue, néfaste pour l'endormissement notamment, ne prennent pas toujours en compte les différences liées à l’âge, explique Colleen Carney, professeure à la TMU. "Il faut surtout être prudent avec l’exposition à la lumière bleue chez les adolescents, qui sont plus sensibles à la lumière. Mais avec l’âge, cette sensibilité diminue."

"L’écran n’est peut-être pas le problème"

Les chercheurs insistent également sur l’importance de l’usage que l’on fait des écrans. Certaines applications peuvent favoriser la relaxation et l'endormissement, tandis que d’autres, beaucoup plus stimulantes sur le plan émotionnel, nuisent au sommeil, surtout celui des adolescents, à l'image du scrolling sur les réseaux sociaux. Plutôt que de diaboliser ou bannir totalement les écrans, Colleen Carney conclut avec un conseil : "Essayez une semaine avec écran, puis une semaine sans écran avant de dormir. Si vous dormez mieux, adoptez cette habitude. Sinon, l’écran n’est peut-être pas le problème."