Déchirure obstétricale : des antibiotiques pour réduire les complications après l'accouchement ?

L'ESSENTIEL Aucun effet significatif des antibiotiques prophylactiques n'a été observé sur les complications globales des plaies après un accouchement.

Cependant, les médicaments réduisent de manière significative le risque de complications nécessitant des soins cliniques supplémentaires chez les femmes ayant subi une épisiotomie ou une déchirure du deuxième degré.

Par la suite, ces patientes ont utilisé moins d'antibiotiques supplémentaires et ont signalé un meilleur bien-être.

Dans le monde, des millions de femmes subissent chaque année une déchirure du deuxième degré ou une épisiotomie. La déchirure survient lorsque la peau est fortement étirée au passage du bébé. Quant à l’épisiotomie, il s’agit d’un acte consistant à inciser le périnée au cours de l'accouchement pour faciliter la sortie du bébé. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue The BMJ, des chercheurs de l’université de Copenhague (Danemark) ont voulu évaluer l'effet des antibiotiques prophylactiques sur le risque de complications de la plaie après une épisiotomie ou une déchirure du deuxième degré. Ces médicaments sont déjà recommandés après les accouchements instrumentaux (l'utilisation d'une ventouse ou de forceps), car ils peuvent réduire les infections.

Moins de complications nécessitant des soins cliniques supplémentaires grâce aux antibiotiques

Pour les besoins des travaux, les auteurs ont recruté 442 femmes, âgées de 18 ans et plus, ayant subi une épisiotomie ou une déchirure du deuxième degré après un accouchement par voie basse dans un hôpital de Copenhague entre mars et décembre 2023. "Les critères d'exclusion comprenaient une allergie au traitement (ou un risque de réactivité croisée avec des antibiotiques apparentés), l'utilisation d'antibiotiques dans les 24 heures précédant l'accouchement, la non-maîtrise du danois, une césarienne ou une extension de l'épisiotomie." Lors de l’intervention, les participantes ont été réparties aléatoirement pour recevoir soit trois doses d'amoxicilline (500 mg) avec acide clavulanique (125 mg), soit un placebo, dans les six heures suivant l'accouchement et à répéter toutes les huit heures. Elles ont été examinées et interrogées quatre à quatorze jours plus tard.

Aucune différence significative n'a été observée pour l'ensemble des complications de la plaie, à savoir la séparation d'une plaie fermée chirurgicalement et l'infection, entre les deux groupes (22 % pour les antibiotiques contre 29 % pour le placebo). Cependant, les complications de la plaie cliniquement pertinentes, définies comme celles nécessitant des soins cliniques supplémentaires, ont été significativement réduites (9 % pour les antibiotiques contre 17 % pour le placebo). Les chercheurs estiment que pour 12 femmes traitées par antibiotiques, une complication de la plaie cliniquement pertinente serait évitée. Le groupe de traitement a également reçu moins d'antibiotiques supplémentaires et a signalé un meilleur bien-être. "Aucun effet indésirable grave n'a été observé", peut-on lire dans les recherches.

Déchirure, épisiotomie : identifier les femmes les plus à risque d'infections

D’après les scientifiques, ces données plaident en faveur de l'utilisation d'antibiotiques prophylactiques en pratique clinique courante après une déchirure du deuxième degré ou une épisiotomie. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quelles patientes sont les plus à risque d'infections cliniquement pertinentes et bénéficieront donc le plus de ce traitement.