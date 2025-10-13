Comment les liens sociaux protègent notre santé

L'ESSENTIEL La solitude touche 1 personne sur 4 en France, en particulier les jeunes actifs âgés de 25 à 39 ans.

Elle impacte le cerveau, le stress, l’immunité et même le cœur.

Créer du lien social, même par de petits gestes, améliore la santé globale.

Environ 12 % des personnes se trouvent en situation d’isolement relationnel, selon une enquête de la Fondation de France. Le sentiment de solitude, lui, touche une personne sur quatre, en particulier les jeunes actifs âgés de 25 à 39 ans, avec des conséquences néfastes sur la santé. D'une certaine manière, tout le monde s’est déjà senti seul, et tout le monde a besoin de se sentir entouré Une équipe de chercheurs en Australie - où la solitude est aussi répandue qu'en France - a voulu mettre la lumière sur ce besoin quasi vital : le lien social. Dans un récent article, elle rappelle que nos relations avec les autres ne font pas que soulager un sentiment de solitude : ils protègent notre cerveau et notre santé physique.

Libération d'hormones du bonheur

Les causes de la solitude sont variées, mais "nombre de ses facteurs sont extérieurs à nous", expliquent les chercheurs de l’University of Sunshine Coast, citant les contraintes professionnelles ou familiales, deuil, retraite, maladie, écrans... Il arrive aussi parfois que cette solitude s'auto-entretienne : "Cela peut entraîner une détresse émotionnelle, qui rend les interactions sociales plus difficiles, ce qui contribue encore à la solitude". Un cercle vicieux.

La solitude est plus qu'un simple sentiment : "Les humains sont biologiquement programmés pour se connecter aux autres". Notre cerveau, qui a évolué dans des réseaux sociaux complexes, réagit à la solitude comme à une menace : "Elle peut être interprétée comme une douleur physique, ce qui active des réponses au stress". A l'inverse, "le temps passé à se connecter et à créer du lien favorise la libération d'hormones comme l'ocytocine, qui apaisent et renforcent le sentiment de sécurité" avec les autres.

Des bénéfices santé pour toute la vie

Ce n’est pas tout : la connexion sociale, ce sentiment d'appartenance à un réseau de gens, qu'il soit familial, amical ou communautaire, réduit les risques de dépression, déclenche une meilleure régulation du stress, stimule l'immunité et diminue le risque cardiovasculaire, selon diverses études citées ici et là par les scientifiques.

Chez les jeunes, de meilleurs liens sociaux à l'école ou en famille sont même liés à "une estime de soi plus élevée et à un moindre risque d'anxiété ou de détresse psychologique". Et pour les personnes âgées, des recherches ont montré que "la satisfaction à 50 ans dans les relations personnelles est le meilleur prédicteur de la santé à 80 ans". En d'autres termes, pour bien vieillir, entourez-vous d'amis et prenez soin de vos proches !