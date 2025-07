Pourquoi il faut retirer ses chaussures en rentrant chez soi

L'ESSENTIEL Garder ses chaussures à l’intérieur peut introduire des bactéries dangereuses comme E.coli dans la maison, selon un médecin britannique.

Cette bactérie peut provoquer des troubles graves comme des insuffisances rénales ou des troubles hémorragiques.

Ce n’est pas tout : nos semelles transportent aussi pollen, moisissures et pesticides.

Un simple geste de politesse ou une véritable mesure de prévention sanitaire ? D’après le Dr Amir Khan, médecin généraliste et visage bien connu du système de santé britannique (NHS), garder ses chaussures à l’intérieur de chez soi – une habitude répandue en Europe – peut faire entrer toutes sortes de bactéries dangereuses, de produits chimiques et d’agents allergènes.

Des chaussures porteuses de microbes

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, repérée par le Daily Mail, Dr Khan déclare : "Les chaussures peuvent abriter beaucoup de bactéries car les animaux urinent et défèquent dehors." Parmi elles, la redoutable Escherichia coli ou E. coli, "associée aux infections gastriques et urinaires, et principale cause d’infections du sang au Royaume-Uni". Cette bactérie peut ainsi provoquer des troubles graves comme des insuffisances rénales ou des troubles hémorragiques, souligne le médecin suivi par plus de 67.000 personnes sur le réseau social.

Les chiffres confirment l’inquiétude. En 2022, les cas de contamination à E.coli producteurs de shigatoxines (STEC) – une des formes les plus dangereuses – ont augmenté de près de 80 %, passant de 1.151 à 2.063, selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Celle-ci précise que les enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés, leur système immunitaire étant encore en développement et leurs reins plus vulnérables aux dommages causés par les toxines.

En France, dans l’Aisne, ce sont 32 personnes qui ont récemment été victimes d’une intoxication alimentaire liée à E. coli, provoquant la mort d’une fillette de 12 ans. En cause, probablement de la viande infectée, puis des "contaminations secondaires" résultant de "la transmission par les mains" de la bactérie, d’après les autorités régionales.

Pollens et pesticides sous nos semelles

Les bactéries et les matières fécales ne sont pas les seuls arguments pour laisser les souliers sur le palier. Nos semelles transportent et importent aussi "du pollen, de la poussière, des moisissures et des pesticides" présents dans les parcs et la rue, rappelle Dr Khan. "A petites doses, ces substances ne sont pas dangereuses" – elles peuvent même aider à booster votre immunité – "mais vous ne voulez pas les retrouver dans votre cuisine où vous préparez à manger."

"Enlevez vos chaussures [...] et mettez des chaussons", martèle ainsi Dr Khan. Et son message semble trouver de l’écho : sous sa vidéo Tik Tok visionnée plus de 125.000 fois, les internautes sont nombreux à approuver cette mesure d’hygiène, certains allant jusqu'à interdire l'accès à leur domicile à toute personne chaussée.