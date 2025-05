Près de 4 femmes sur 10 ne se sentent pas écoutées lors des consultations médicales

L'ESSENTIEL Plus d’un tiers des femmes a déjà expérimenté un manque d’écoute de la part d’un professionnel de santé.

Un quart des femmes se déclare en mauvaise santé.

La prévention est essentielle pour réduire le risque de maladie, notamment cardiovasculaire.

Un manque d’écoute et une minimisation de leurs symptômes : plus d’un tiers des femmes a déjà expérimenté cette situation lors d’une consultation médicale. "38 % des femmes ont déjà ressenti un manque d’écoute ou une minimisation de leurs symptômes, parce qu’elles étaient une femme, détaille la fondation Agir pour le Cœur des Femmes dans un communiqué. La proportion explose chez les moins de 25 ans, qui ont été 60 % à l’avoir déjà ressenti." Le chiffre provient d’une enquête, réalisée avec Opinionway, auprès de 2.054 femmes.

25 % des femmes se déclarent en mauvaise santé

Dans ce sondage, les répondantes sont près de 75 % à déclarer prendre soin de leurs proches, mais pas d’elles-mêmes. 25 % des femmes se déclarent en mauvaise voire médiocre santé : cela représente sept millions de femmes en France. Elle sont aussi nombreuses à repousser voire annuler des rendez-vous, et à essayer de se soigner seules. Une femme sur 5 indique n’avoir aucun suivi gynécologique et 1/3 des moins de 25 ans n’a jamais vu de gynécologue.

Le sondage montre aussi un manque de connaissance en matière de prévention des risques. Par exemple, 41 % des femmes considèrent qu’une activité physique de deux heures le weekend suffit pour éliminer le risque cardiovasculaire. "Moins d’un tiers des femmes font au moins 30 minutes d’activité physique chaque jour et 36 % déclarent rester assises 6h ou plus pendant la journée", indique l'étude. En parallèle, un quart des femmes dort moins de 6h par nuit en semaine.

"Ces déclarations sont inquiétantes, souligne le Pr Claire Mounier-Véhier, cofondatrice d’Agir pour le Coeur des Femmes et cardiologue au CHU de Lille. (…) Une prévention efficace, ce n’est pas un coup, une motivation que l’on déclenche ça et là. C’est une habitude."

Comment mieux prendre soin de sa santé ?

La fondation Agir pour le Cœur des Femmes fournit plusieurs recommandations. D’abord, elle conseille aux femmes de prendre rendez-vous avec leur généraliste pour réaliser un bilan de santé, à préparer en amont. Puis, elle détaille plusieurs conseils pour réussir à améliorer son hygiène de vie : identifier les aspects sur lesquels on souhaite progresser (alimentation, sommeil, tabac, etc) et faire un changement à la fois. "Écoutez-vous, autorisez-vous à prendre soin de vous et apprenez à identifier les signaux que votre corps vous envoie pour en parler à votre médecin", souligne la fondation. Elle rappelle qu’il ne faut jamais hésiter à consulter un autre professionnel de santé lorsqu’on se sent insuffisamment écoutée. Comme le rappelle la fondation, dans 8 cas sur dix, la prévention permet d’éviter la maladie.