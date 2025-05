Thérapie génique : un bébé sauvé grâce à un traitement sur-mesure

L'ESSENTIEL Le petit KJ est né avec une maladie rare et mortelle appelée "déficit en carbamoyl-phosphate synthétase".

Il a bénéficié d'un traitement de thérapie génique sur-mesure et personnalisé.

Il s'agit d'une première mondiale.

La thérapie génique continue de faire des miracles. Après la fratrie sauvée d’un trouble immunitaire rare, c’est au tour de KJ Muldoon, un bébé né avec un trouble très rare et grave du métabolisme appelé "déficit en carbamoyl-phosphate synthétase" ou CPS1, de pouvoir grandir sans crainte grâce à cette innovation.

L'hôpital pour enfants de Philadelphie (CHOP) et Penn Medicine sont parvenus à le soigner en mettant au point une thérapie génique “sur mesure”. L'histoire de petit, aujourd'hui âgé de 9 mois, a été détaillée dans la revue scientifique New England Journal of Medicine et reprise dans de nombreux médias.

Thérapie génique : "le traitement est vraiment conçu uniquement pour KJ"

KJ n’avait que deux jours lorsque les médecins ont réalisé qu’il y avait un souci. Le nourrisson était léthargique, ne mangeait pas et avait du mal à maintenir sa température. Des examens ont révélé qu’il souffrait d’un déficit en carbamoyl-phosphate synthétase (CPS1). Cette pathologie est provoquée par une mutation d’un gène lié au fonctionnement du foie, entraînant de graves troubles du cycle de l'urée. Les malades ne peuvent pas évacuer certains déchets toxiques produits par l’organisme.

"Quand vous cherchez sur Google ce qu'est une CPS1, vous voyez que c'est soit la mort, soit une greffe de foie", explique sa maman Nicole Muldoon dans un communiqué de l'hôpital pour enfants de Philadelphie.

Une équipe de scientifiques de l’établissement qui travaillait déjà sur l'édition de gènes afin de créer des traitements personnalisés, s’est penchée sur le dossier de KJ. Utilisant les connaissances accumulées au cours des dernières années, les chercheurs ont mis au point un traitement personnalisé ciblant précisément la mutation spécifique du bébé, identifiée peu après sa naissance. Ils ont pour cela utiliser des “ciseaux moléculaires” (Crispr-Cas9). Cette technique, qui a remporté le prix Nobel de Chimie en 2020, permet de corriger les mutations pathogènes dans le génome humain.

"Le traitement est vraiment conçu uniquement pour KJ, de sorte que les variantes génétiques qu'il possède lui soient adaptées. Il s'agit d’une médecine personnalisée", explique le médecin Rebecca Ahrens-Nicklas, spécialiste en génétique pédiatrique.

"Nous sommes tellement excités de pouvoir enfin être ensemble à la maison"

Le médicament sur mesure a été administré par perfusion. KJ a d'abord reçu en février dernier alors qu’il avait six mois une très faible dose du traitement afin de laisser le temps à son corps de s'adapter et de minimiser les risques. Le médicament lui a ensuite été à nouveau donné en mars et en avril, sans effets secondaires graves notables. D'ailleurs, le petit garçon a montré des signes d’amélioration très rapidement.

"Dans le court laps de temps qui s'est écoulé depuis le traitement, il a toléré une augmentation des protéines alimentaires et avait besoin de moins de médicaments piégeurs d'azote. Il a également pu se remettre de certaines maladies infantiles typiques comme le rhinovirus sans que l'ammoniac ne s'accumule dans son corps", se réjouissent les médecins. Il a aussi "fait une belle poussée de croissance" et présente désormais de jolies joues bien potelées.

S’il y a encore de nombreuses inconnues, les chercheurs sont assez optimistes. “Bien que KJ devra être surveillé attentivement pour le reste de sa vie, nos conclusions initiales sont assez prometteuses”, assure Dr Ahrens-Nicklas. Elle espère qu’il pourra grandir "avec très peu de médicaments, voire aucun" et surtout qu’il soit "le premier d'une longue série à bénéficier d'une méthodologie pouvant être adaptée aux besoins de chaque patient".

Les parents de bébé, de leur côté, gouttent le plaisir simple de voir leur enfant sortir de l'hôpital. “Nous sommes tellement excités de pouvoir enfin être ensemble à la maison afin que KJ puisse être avec ses frères et sœurs, et nous puissions enfin souffler”, confie son papa Kyle Muldoon.