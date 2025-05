Pourquoi se réconcilier avec son corps est essentiel

L'ESSENTIEL Etre insatisfait de son corps peut affecter le bien-être mental.

Réseaux sociaux et publicité montrent souvent des images d'un physique idéal dans lesquelles chacun voudrait se reconnaître.

Il est important de porter un regard bienveillant sur son physique, de s'accepter et de prendre soin de son corps.

Dans une société où les standards de beauté sont omniprésents, il est fréquent de se sentir insatisfait de son corps. Pour certains, il s'agit d'une véritable source de détresse qui affecte l'estime de soi, le moral et le bien-être mental. Renouer une relation positive avec son corps est pourtant possible grâce à la communication, au soutien et à un travail d'acceptation de soi.

Quels sont les effets de cette insatisfaction sur le bien-être ?

Se sentir en désaccord avec son corps, voire le rejeter, peut engendrer un profond conflit intérieur. Ce mal-être influence non seulement l'estime de soi, mais aussi le moral et les relations avec les autres.

Pour certains, cela peut même conduire à l'isolement, à une perte de confiance, voire à des troubles du comportement alimentaire ou à une dépression. Ce véritable poids émotionnel agit comme des lunettes noires qui assombrissent la perception que l'on a de soi, impactant tous les domaines de la vie.

Reconnaître les causes de cette souffrance

Si, bien sûr, l'éducation et l'influence des pairs, surtout dans l'enfance et l'adolescence, jouent un rôle indéniable, il ne faut pas non plus sous-estimer les réseaux sociaux, la publicité et les médias en général. Être exposé en permanence à des images d’un physique idéal, souvent inatteignable, agit comme une pression constante qui pousse beaucoup à se comparer.

En occultant la diversité des corps, cette comparaison peut mener à des comportements extrêmes, comme des régimes ou des troubles du comportement alimentaire, qui nuisent à la santé physique et mentale. Le problème ne vient donc pas du corps lui-même, mais du regard que l'on porte sur lui.

Comment trouver les ressources pour se réconcilier avec son corps ?

Guérir la relation à son corps est un processus personnel qui demande du temps et de la bienveillance. Il s'agit d'apprendre à s'accepter tel que l'on est, à prendre soin de soi et, éventuellement, à chercher du soutien si nécessaire.

Rompre l'isolement et prendre conscience que les normes extérieures ne définissent pas sa propre valeur permet de se libérer progressivement de cette pression sociale. S'accorder des moments de bienveillance envers soi, pratiquer une activité physique pour le plaisir, ou encore s’exposer à des images montrant la diversité, permet de valoriser ses qualités au-delà du physique, et de renouer progressivement avec son corps.

En savoir plus : "L'estime de soi: Apprendre à s'aimer avec ou sans les autres" de Marie-Joseph Chalvin