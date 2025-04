Psychologie : pourquoi certains croient-ils aux théories du complot ?

L'ESSENTIEL Notre besoin fondamental de signification peut nous rendre vulnérables aux théories du complot, surtout en période d’incertitude, selon des experts.

Ces récits offrent un sentiment d’importance, une explication aux difficultés et un ennemi à blâmer, ce qui les rend séduisants pour les individus en perte de repères.

Pour s’en protéger, les auteurs recommandent une meilleure connaissance de soi et de ses motivations profondes.

Comment expliquer le succès des théories conspirationnistes ? Selon le psychologue social Arie Kruglanski et le journaliste Dan Raviv, la réponse se trouve dans un besoin profond et universel : celui de signification. Dans leur nouvel ouvrage The Quest for Significance, les auteurs expliquent que cette quête de sens gouverne nos choix, alimente nos émotions et motive nos actions. "Le besoin de signification et d'importance est l'un des besoins fondamentaux les plus prééminents que partagent tous les êtres humains", rappellent-ils.

Un besoin humain qui peut déraper

Lorsque ce besoin fondamental est mis à mal, notamment dans un monde marqué par l'incertitude, certains individus peuvent se tourner vers des croyances dangereuses. "Ce n'est pas uniquement l'incertitude qui trouble tant de gens. C'est la perte de signification que cette incertitude implique", affirment les auteurs, cités dans un communiqué de leur maison d'édition. Là où la réalité devient anxiogène, les théories du complot offrent un sens, un responsable à blâmer, et une impression de contrôle retrouvé.

Kruglanski et Raviv décrivent comment ces narratifs exploitent la perte de dignité ressentie. "La perte de signification que ressentent les gens dans le monde entier les rend vulnérables à un type particulier de récits." Ces récits attribuent le malheur à des "forces cachées" et appellent à les combattre. Parmi les exemples, le complot loufoque qui prête aux dirigeants mondiaux des origines reptiliennes. Pourquoi un tel succès ? "Avoir accès à une vérité aussi scandaleuse et choquante donne à une personne le sentiment d'être très spéciale, l'une des rares à être ‘dans la confidence’."

Un défi pour la société et l'individu

La psychologie montre que nos jugements sont fortement influencés par nos motivations. Quand les réseaux sociaux amplifient ces discours, le danger grandit. "Dans nos vies privées comme sur la scène mondiale, le défi consiste à trouver des moyens d'amplifier notre sentiment de signification... sans tomber dans une lutte amère et compétitive à somme nulle".

Pour éviter de tomber dans ces spirales, les auteurs recommandent une introspection active : "Les gens ignorent souvent totalement pourquoi ils font ce qu'ils font... Il serait préférable d'affronter la vérité sur nous-mêmes plutôt que de se voiler la face". Comprendre ses propres moteurs – qu'ils soient liés à l'amour, l'argent ou les valeurs – peut servir de boussole pour naviguer dans un monde troublé. Ils concluent : "Cette partie du ‘connais-toi toi-même’ peut vous indiquer quelles situations sont bénéfiques ou à éviter, quelles invitations accepter ou refuser, quels amis choisir ou fuir, et quels objectifs poursuivre ou rejeter".

