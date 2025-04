Œil gonflé : le médecin diagnostique un rhume des foins, mais c’était une leucémie !

L'ESSENTIEL En juillet 2023, un petit garçon qui avait l’œil gonflé a été mal diagnostiqué par deux médecins qui ont dit qu’il s’agissait d’un virus ou d’un rhume des foins.

Sa mère a pris un troisième rendez-vous qui a permis d’établir le bon diagnostic : une leucémie myéloïde aiguë.

Après plusieurs traitements, dont une greffe, Hugo est aujourd’hui âgé de trois ans et va bien.

Juillet 2023 restera dans la mémoire de Carole Lawrie. À cette époque, la Britannique revient tout juste de vacances dans le sud de la France avec son petit garçon, Hugo.

Mais les choses se gâtent à son retour quand elle remarque qu’Hugo a l’œil droit très gonflé.

Trois rendez-vous avant d’avoir le bon diagnostic : une leucémie

La maman l’emmène tout de suite chez un médecin généraliste, qui lui explique qu’Hugo est infecté par un virus. Deux jours plus tard, elle consulte un autre praticien qui, cette fois, diagnostique un rhume des foins (rhinite allergique). "J'ai dit que je n'étais vraiment pas contente et qu'il avait besoin d'être vu par quelqu'un d'autre, explique Carole Lawrie, au Mirror. On m'a dit d'attendre le rendez-vous chez l'ophtalmologue dans deux semaines, mais j'ai refusé. Sous son œil, il y avait une grosseur dure de la taille d'une pièce de cinq pence, légèrement enflée comme une infection."

Le jour même, Carole Lawrie prend rendez-vous avec un autre médecin, qui envoie directement le petit garçon à l’hôpital. Hugo fait plusieurs examens. Après des prises de sang, une IRM et une biopsie, les médecins posent un autre diagnostic : il souffre d’une leucémie myéloïde aiguë.

"L'IRM a montré qu'Hugo avait plusieurs tumeurs et ils ont fait une biopsie de la tumeur sous son œil, car c'était la plus facile à localiser, poursuit la Britannique. On lui a alors diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë, une maladie rare chez les enfants."

La leucémie myéloïde aiguë, une maladie grave

La leucémie myéloïde aiguë est une maladie potentiellement mortelle. C’est un cancer du sang dans lequel “les cellules qui normalement se développent pour devenir des globules blancs appelés neutrophiles, basophiles, éosinophiles et monocytes, deviennent cancéreuses et remplacent rapidement les cellules normales de la moelle osseuse”, indique le Manuel MSD.

Les premiers symptômes de la leucémie myéloïde aiguë sont les suivants :

fièvre (peu spécifique mais dont Hugo souffrait) ;

transpiration excessive ;

fatigue ;

faiblesse ;

pâleur ;

ecchymoses ;

hémorragies.

Hugo a immédiatement été pris en charge. En tout, il a suivi trois cycles de chimiothérapie et une greffe de cellules souches. Il est sorti de l’hôpital en mars 2024 et, aujourd’hui âgé de trois ans, il va bien.

"Si je n'avais pas consulté les médecins et insisté, le pronostic aurait pu être pire, assure Carole Lawrie. Cela m'a vraiment perturbée. On ne devrait pas avoir à se battre et à insister autant quand on sait que quelque chose ne va pas. Si un parent vous dit que quelque chose ne va pas chez son enfant, il faut l'écouter." Elle incite ainsi les parents à ne jamais se décourager, même devant le corps médical, quand ils sentent que leur enfant a un problème grave ou que le diagnostic ne leur semble pas cohérent.