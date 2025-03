Cancer du poumon : il serait aussi influencé par ce que nous mangeons

L'ESSENTIEL Une étude américaine révèle un lien inédit entre alimentation et cancer du poumon. Les chercheurs ont découvert que le glycogène, un sucre stocké par l’organisme, favorise la croissance des tumeurs pulmonaires.

Or un régime riche en lipides et en fructose augmente cette accumulation, ce qui accélère la progression du cancer pulmonaire.

L’étude suggère que la prévention du cancer du poumon pourrait inclure des recommandations alimentaires, à l’image des campagnes anti-tabac. De plus, des traitements existants ciblant le glycogène pourraient être testés contre cette forme de cancer.

Lorsqu'il est question de cancer et de nutrition, les discussions portent souvent sur le foie ou le pancréas, des organes dont le lien avec l'alimentation a été largement documenté. Mais qu'en est-il des poumons ? Si, traditionnellement, le cancer du poumon n'a pas été considéré comme une maladie causée par le contenu de l’assiette, une étude américaine suggère qu’il pourrait en réalité être sensiblement influencé par le régime alimentaire occidental, riche en graisses et en sucres.

Le rôle clé du glycogène dans le cancer du poumon

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Nature Metabolism, les chercheurs de l'UF Health et du Markey Cancer Center de l'Université du Kentucky ont utilisé une technologie de pointe permettant de cartographier les interactions moléculaires dans les tissus cancéreux. En l’occurrence, l'adénocarcinome pulmonaire, qui représente 40 % des diagnostics de cancer du poumon dans le monde. Ils ont ainsi pu identifier un mécanisme métabolique liant certains choix alimentaires à la progression du cancer pulmonaire. "Ce mécanisme est similaire à celui d'une maladie neurologique rare, la maladie de Lafora, caractérisée par une accumulation anormale de glycogène", précisent-ils dans un communiqué.

Le glycogène, une molécule de stockage du glucose, est essentiel au bon fonctionnement du corps. Mais en excès, il agit comme un véritable "carburant" pour les cellules cancéreuses, favorisant la croissance des tumeurs. Or les chercheurs ont observé que les souris soumises à un régime riche en lipides et en fructose présentaient une accumulation plus importante de glycogène, ce qui accélérait la progression du cancer pulmonaire.

Vers une alimentation plus saine

Ces résultats soulignent l'importance de l'alimentation dans la prévention du cancer du poumon. Les scientifiques insistent sur le fait que des mesures de sensibilisation similaires à celles de la lutte contre le tabagisme pourraient être mises en place pour encourager une alimentation plus saine. Par ailleurs, cette découverte ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques : plusieurs médicaments ciblant le glycogène, initialement développés pour la maladie de Lafora, pourraient être testés dans le traitement du cancer du poumon.

Les auteurs de l’étude rappellent que, de manière générale, une alimentation équilibrée joue un rôle crucial dans la prévention du cancer, quel qu’il soit. "Privilégier une alimentation riche en nutriments, pratiquer une activité physique régulière et réduire la consommation d'alcool sont des stratégies fondamentales pour la santé."