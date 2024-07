Cancer du poumon : attention aux compléments alimentaires

L'ESSENTIEL Une étude suédoise montre que les antioxydants, notamment les vitamines C et E, pourraient stimuler la croissance des tumeurs cancéreuses du poumon.

Les antioxydants présents naturellement dans les fruits et légumes ne semblent pas avoir le même effet néfaste.

Il est crucial de consulter un médecin avant de prendre des compléments alimentaires.

En effet, selon une étude publiée dans la revue The Journal of Clinical Investigation, les antioxydants, notamment les vitamines C et E, pourraient stimuler la croissance des tumeurs cancéreuses du poumon.

Compléments alimentaires riches en vitamines C et E : qui les consomme ?

Les personnes cherchant à booster leur immunité et lutter contre les infections.

et lutter contre les infections. Les individus souhaitant protéger leurs cellules des radicaux libres.

des radicaux libres. Ceux voulant améliorer la santé de leur peau et cheveux .

. Les personnes désirant ralentir le vieillissement.

Une découverte qui remet en question l'idée reçue selon laquelle les antioxydants protègent contre le cancer. Jusqu'à présent, on pensait que ces substances, présentes dans de nombreux fruits et légumes, mais également dans les compléments alimentaires, neutralisaient les radicaux libres, des molécules impliquées dans le vieillissement et le développement de certaines maladies chroniques, dont le cancer.

Des résultats troublants sur des micro-tumeurs pulmonaires

L'étude menée par les chercheurs suédois a porté sur des micro-tumeurs pulmonaires prélevées sur des patients et implantées chez des souris. Les résultats ont montré que les souris nourries avec un régime riche en vitamines C et E présentaient une croissance tumorale plus importante que celles nourries avec un régime normal. Il est important de rappeler que les antioxydants présents naturellement dans les fruits et légumes ne semblent pas avoir le même effet néfaste.

Un mécanisme complexe

Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs avancent l'idée que les antioxydants stimuleraient la formation de nouveaux vaisseaux sanguins autour des tumeurs. Ces vaisseaux sanguins, indispensables à l'apport en oxygène et en nutriments, favorisent la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses.

Des implications importantes

Ces résultats invitent à la prudence quant à la consommation excessive de compléments alimentaires riches en vitamines C et E, en particulier chez les personnes à risque de cancer du poumon.

En effet, ces aliments contiennent également d'autres fibres et nutriments qui pourraient contrebalancer les effets des antioxydants.

Compléments alimentaires : que faire ?

Il est donc crucial de consulter un médecin avant de prendre des compléments alimentaires, en particulier si vous avez des antécédents de cancer ou si vous êtes à risque. C’est au médecin de vous conseiller sur la pertinence de ces compléments et de vous proposer des alternatives plus adaptées à vos besoins.