Comment reprendre le contrôle de son emploi du temps ?

Entre les obligations professionnelles, les engagements personnels et les imprévus, il est facile de se sentir submergé. Pourtant, avec des stratégies adaptées, il est possible d'aménager son emploi du temps de manière plus efficace et plus sereine. L'objectif n'est pas de remplir chaque minute de sa journée, mais de mieux utiliser son temps pour atteindre ses priorités sans stress inutile.

Identifier et hiérarchiser ses priorités

L'une des premières étapes pour mieux gérer son temps est d'identifier ce qui compte vraiment. Il est essentiel de différencier les tâches urgentes des tâches importantes. Une méthode efficace consiste à utiliser la matrice d’Eisenhower, qui classe les activités selon leur degré d'urgence et d'importance.

Par exemple, un dossier à rendre pour demain est à traiter en priorité, tandis qu’une idée de projet long terme peut attendre un moment plus propice. Commencer sa journée en établissant une liste de tâches en fonction de cette matrice permet d’avoir une vision claire et de réduire le sentiment de se disperser.

Gérer son temps en évitant les distractions

Les distractions sont les ennemies d'une bonne gestion du temps. Qu’il s’agisse des notifications sur le téléphone, des sollicitations incessantes ou encore de la navigation sur les réseaux sociaux, ces pièges absorbent le temps sans que l'on s'en rende compte.

Pour s’aider, il est utile de définir des périodes de concentration intense, en appliquant par exemple la technique Pomodoro, qui consiste à travailler par sessions de 25 minutes suivies de 5 minutes de pause. De plus, organiser son espace de travail en limitant les sources de distraction contribue à une meilleure efficacité : couper les notifications non essentielles et dédier des moments spécifiques pour vérifier ses messages permet de gagner du temps précieux.

Apprendre à dire non et déléguer

Reprendre le contrôle de son emploi du temps signifie aussi savoir poser des limites. Il est important de réaliser que l'on ne peut pas tout faire soi-même. Apprendre à dire non aux sollicitations qui ne correspondent pas à nos priorités est une compétence essentielle.

De plus, déléguer certaines tâches, que ce soit au travail ou à la maison, permet de libérer du temps pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Si vous vous sentez surchargé(e), demandez-vous quelles tâches pourraient être partagées ou automatisées.

En savoir plus : "La boîte à outils de la gestion du temps" de Pascale Bélorgey.