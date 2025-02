L’Ozempic, efficace pour réduire l’envie de boire de l’alcool et de fumer ?

L'ESSENTIEL Chez les adultes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool, le fait de bénéficier une fois par semaine de sémaglutide réduit la quantité d'alcool consommée.

Grâce à l’Ozempic, les personnes qui fument ont également connu une baisse significativement plus importante du nombre moyen de cigarettes par jour.

Désormais, des recherches plus longues sur des populations plus larges doivent être menées pour confirmer la sécurité et l'efficacité de ce médicament.

Depuis des années, les personnes prenant des analogues du GLP-1, comme le sémaglutide, mieux connu sous le nom d'Ozempic pour le diabète et de Wegovy pour l'obésité, ont noté que ces médicaments ne se contentaient pas de freiner leur envie de manger. Pour certains, ils les amenaient aussi à boire moins d'alcool. Des effets confirmés récemment par une étude publiée dans la revue JAMA Psychiatry. Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs de l’université de Californie du Sud à Los Angeles (États-Unis) ont identifié, de septembre 2022 à février 2024, 504 adultes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool, qui ne recherchaient pas activement de traitement, dans un centre médical universitaire américain. Parmi eux, 48 personnes ont été recrutées. Chez les participants, les troubles de la consommation d'alcool se définissaient par une série de symptômes possibles, notamment l'incapacité à arrêter ou à contrôler sa consommation malgré les conséquences négatives.

Tabac, alcool : l’Ozempic semble prometteur pour moins boire et fumer

Les volontaires ont consommé plus de sept (pour les femmes) ou plus de 14 (pour les hommes) boissons classiques au cours d'une semaine durant le mois précédent, et ont eu deux épisodes de forte consommation d'alcool ou plus (4 boissons ou plus pour les femmes et cinq ou plus pour les hommes). Une semaine avant la première injection de sémaglutide, les scientifiques ont invité les adultes à boire leurs boissons alcoolisées préférées sur une période de deux heures, avec pour instruction de réduire la consommation s'ils le souhaitaient. Ils ont ensuite été répartis au hasard en deux groupes pour recevoir des injections hebdomadaires à faible dose (0,25 mg/semaine pendant quatre semaines, 0,5 mg/semaine pendant quatre semaines et 1 mg pendant une semaine) d'Ozempic ou un placebo pendant neuf semaines. Lors de cette intervention, leurs habitudes de consommation hebdomadaires ont été mesurées.

Une diminution de la quantité d'alcool consommée

Les résultats ont montré que, par rapport au placebo, le sémaglutide à faible dose a diminuait la quantité d'alcool consommé. Au cours du dernier mois de traitement, les personnes du groupe ayant pris de l’Ozempic ont considérablement réduit leur nombre de jours de forte consommation d'alcool. En outre, près de 40 % des participants n'ont signalé aucun jour de forte consommation d'alcool au cours du dernier mois de traitement, contre 20 % dans le groupe placebo. "Une interaction significative entre le traitement et le temps a indiqué que le traitement par sémaglutide prévoyait des réductions relatives plus importantes du nombre de cigarettes par jour dans un sous-échantillon de volontaires fumant actuellement des cigarettes", peut-on également lire dans la recherche.

"La popularité d'Ozempic augmente les chances d'une adoption généralisée de ces traitements"

Dans les conclusions, les auteurs indiquent que l'ampleur des effets du sémaglutide sur plusieurs résultats de la consommation d'alcool était relativement plus grande que ce que l'on observe souvent avec les traitements existants pour réduire les envies de boire de l'alcool. "La popularité d'Ozempic et d'autres agonistes du récepteur GLP-1 augmente les chances d'une adoption généralisée de ces traitements pour les troubles liés à la consommation d'alcool", ont-ils déclaré avant d’ajouter que des étude plus longues sur des populations plus larges sont nécessaires pour comprendre pleinement la sécurité et l'efficacité chez les personnes souffrant de troubles liés à la consommation d'alcool.