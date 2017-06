Passer à la couverture universelle

Ce surcoût ne s’explique pas par un état de santé dégradé des Canadiens. « Le nombre de traitements achetés au Canada est similaire aux pays qui servent de comparaison, souligne le Dr Steven Morgan, qui signe ces travaux. Mais les Canadiens dépensent 2,3 milliards de dollars de plus que si ces traitements étaient vendus au même prix que les autres pays. »

Les prix des médicaments varient entre les pays, c’est un fait connu. Et en matière de négociation, le Canada semble particulièrement défavorisé. Les auteurs de cette analyse attribuent cela au système, qui ne propose pas d’assurance maladie universelle.

Les dépenses moyennes s’établissent ainsi à 158 dollars par personne… contre 99 dollars dans un pays comme la France, qui assure un minimum de remboursement par l’Etat et une complémentaire santé privée.

« Les dépenses moyennes sont plus faibles dans les systèmes à payeur unique, explique Steven Morgan. Cela semble favoriser des prix moins élevés, et le choix des traitements les moins chers dans les catégories thérapeutiques. » Passer vers un système plus protecteur serait donc une solution.









Prescrire plus de génériques

Dans un commentaire associé à l’étude, Joel Lexchin reconnaît que ce changement d’approche demande une réflexion poussée. « La forme exacte d’un tel système au Canada devra être négociée entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux », reconnaît ce chercheur de l’université de York (Canada). Mais un partage des coûts pourrait bien s’avérer intéressant sur le long terme.

Mais le Canada doit aussi s’engager plus fermement vers le recours aux médicaments génériques, estiment les chercheurs. Ils ne représentent aujourd’hui que 22 % du marché, et restent plus chers en moyenne que dans les autres pays. Cela doit être réglé à l’aide d’une politique officielle.

A l’heure actuelle, ce sont les médecins qui choisissent s’ils prescrivent le générique ou le princeps… ce qui a tendance à se traduire par le choix des molécules les plus coûteuses. L’option est d’autant plus tentante que rien n’incite à changer les habitudes. En France, les médicaments génériques sont mieux remboursés et les professionnels de santé sont financièrement incités à les prescrire.