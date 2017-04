Au sud-est de Rome

Italie : elle achète un bébé 20 000 euros avant de le rendre

Francesca a payé 20 000 euros pour une adoption illégale et simulé une grossesse. Mais elle a rendu son bébé trois jours plus tard parce qu’il était métis.

20 000 euros. C’est la somme qu’a déboursé Francesca Zorzo pour adopter illégalement un enfant. Et pourtant, trois jours après, elle a rendu le bébé à sa mère biologique. En cause, sa couleur de peau. La fillette est métisse et l’Italienne a simulé une grossesse pendant neuf fois. Incapable d’expliquer le teint de sa progéniture à ses proches, elle a préféré l’abandonner.

La femme de 35 ans, déjà mère d’un enfant, devra répondre de ses actes devant la justice. A ses côtés sur le banc des accusés, la femme roumaine qui a accepté de lui vendre sa fille et un Marocain de 48 ans qui a servi d’intermédiaire. La police a, en effet, été alertée par un agent d’état civil de la province de Latina, au sud-est de Rome. Il avait reçu un appel suspect.