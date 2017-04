L’addiction toujours présente

Pour ce spécialiste de l'e-cigarette, l'iQos constitue surtout un moyen de promouvoir l'idée selon laquelle « on peut continuer à fumer sans nuire à sa santé ». « Il faut se placer des limites dans la réduction des risques. Sur le plan théorique, ça fonctionne, mais en pratique, ce n'est pas aussi simple ».

Le marché de la cigarette reste un marché de l’addiction. Et s’il limite l’apport des produits de la combustion, iQos n’en reste pas moins un pourvoyeur de nicotine. Sans parler des effets inconnus à moyen et à long terme, il pourrait être une prote d’entrée vers le tabagisme, et séduire les non-fumeurs.

Le marketing a été soigné. Le produit se présente sous la forme d’une petite cigarette, vendue sous la marque Heets, à insérer dans un tube qui la chauffe. Une petite boîte, qui ressemble à s’y méprendre à un smartphone, sert à le recharger. « Quant au design, rien à voir non plus avec la cigarette électronique, explique-t-on encore chez Philip Morris. Là, on n'a pas une gameboy dans les mains. C'est fin, épuré et plus stylé. »

« Ce produit est à mettre à la poubelle, appuie le Pr Dautzenberg. Mieux vaut ne rien prendre du tout, mais si on fume, les substituts nicotiques, la cigarette électronique ou les médicaments de prescription sont des modes de sortie. Mais là, c'est une fausse sortie du tabac. Ce sont les mêmes salades qu'on nous a raconté quand on est passé des cigarettes brunes aux blondes en disant que ça donnait moins de cancers de la trachée. C'est vrai, il y a moins de cancers de la trachée, mais il y a plus de cancers des bronches ».