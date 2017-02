Chez une fille de 6 ans

Des médecins lui retirent une sangsue de la gorge

Des médecins marocains ont extrait un corps étranger original d'une petite fille de 6 ans. Il s'agissait d'une sangsue de 6 centimètres installée au niveau de sa glotte depuis 2 mois.

Au Maroc, une fillette de 6 ans a été transféré au service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital Ibn Rochd de Casablanca. Comme le raconte Le Figaro, elle s'est présentée dans l'établissement en raison de graves difficultés respiratoires et de rejets de sang par la bouche, appelés hémoptysies.

Sans hésiter, cette équipe médicale pratique une nasofibroscopie. Cet examen permet en effet d'avoir une vision d'ensemble de la cavité buccale, le voile du palais et le larynx. Et c'est là que la surprise de ces praticiens commence. La nasofibroscopie a mis en évidence la présence d'une sangsue.





L'eau d'un ruisseau

L'animal mesurait 6 cm et s'était logé dans la gorge de l’enfant, au niveau de la glotte. Ce cas clinique publié dans la revue scientifique Journal of Surgery Case Reports explique que les médecins ont pu le retirer à l'aide de forceps. Tous les symptômes de la fillette ont été soulagés après l'opération et elle a été libérée le lendemain de l'intervention.

Les parents de l’enfant ont signalé que les symptômes sont apparus environ deux mois après que celle-ci a bu de l’eau d’un ruisseau. Et c'est justement le lieu de résidence favori des sangsues. On imagine dès lors que le ver devait être tout petite au moment où il a été avalé. La sangsue a certainement poursuivi son développement à l'intérieur du corps de la fillette.