  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Mode de vie

Vieillissement biologique : et si les probiotiques faisaient la différence ?

Des changements de mode de vie permettraient de ralentir le rythme de vieillissement chez les hommes. Cela passe notamment par de l’exercice physique, des recommandations nutritionnelles et la consommation quotidienne d'un yaourt riche en probiotiques. 

Vieillissement biologique : et si les probiotiques faisaient la différence ? Liudmila Chernetska/istock
  • Publié le 30.06.2026 à 11h55
    • |
    • |
    • |
    • |

Un simple yaourt pourrait nous aider à vieillir en bonne santé. Dans la revue Aging, des chercheurs d’un institut japonais démontrent que la consommation d’un produit laitier, enrichi en probiotiques, combinée à de l’exercice physique et à des conseils nutritionnels, contribue à ralentir les marqueurs du vieillissement biologique chez les hommes. 

48 personnes ont consommé un yaourt contenant une souche probiotique

Leurs travaux ont rassemblé 48 participants, en surpoids, âgés de 50 ans et plus. Pendant 12 semaines, ils ont suivi un programme global portant sur leur hygiène de vie. Les participants ont été répartis en deux groupes : le premier a suivi ces différentes recommandations, le second, les témoins, a conservé ses habitudes. L’objectif des auteurs était de tester les effets sur des biomarqueurs du vieillissement. "L'intervention combinait des conseils personnalisés en matière d'exercice, des recommandations nutritionnelles et la consommation quotidienne d'un yaourt contenant Bifidobacterium longum BB536, une souche probiotique dont les effets bénéfiques sur l'inflammation et la santé intestinale ont déjà été mis en évidence", précisent-ils. Concernant l’alimentation et le sport, les chercheurs ont expliqué aux participants comment éviter la suralimentation et comment marcher davantage. 

SUR LE MÊME THÈME

Yaourt, alimentation équilibrée et sport : des effets sur certains marqueurs du vieillissement 

Pour évaluer l’impact de ces changements sur le vieillissement biologique, les chercheurs ont mesuré différents biomarqueurs du vieillissement. "Une attention particulière a été portée à l'indice DunedinPACE, une mesure épigénétique conçue pour estimer le rythme actuel du vieillissement biologique plutôt que l'âge biologique lui-même, précisent-ils. (…) Les résultats ont montré que les participants du groupe d'intervention ont connu un ralentissement modeste mais statistiquement significatif de l'indice DunedinPACE par rapport au groupe témoin. Ce changement correspondait à une réduction estimée de 2,2 % du rythme du vieillissement sur la durée de l’étude." Aucun changement n’a été observé dans le groupe témoin. 

Les chercheurs précisent que les changements observés dans le premier groupe n’étaient pas uniquement corrélés à la perte de poids. "Cela suggère que les modifications constatées pourraient refléter les effets combinés de l'intervention multimodale plutôt que la simple perte de poids, estiment les auteurs. (…) L'amélioration de la régulation métabolique, de l'inflammation et de la fonction du microbiote intestinal pourrait avoir contribué aux effets observés."

Les chercheurs préviennent toutefois que leurs conclusions présentent certaines limites : la petite taille de l’échantillon et la courte durée de la période d’intervention. Il convient aussi de préciser que leurs travaux ont été financés par l’entreprise Morinaga Milk Industry Co, un important producteur de produits laitiers au Japon, et qu’elle a fourni les yaourts utilisés dans l’étude. 

 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Maladie auto-immune agressive : une unique greffe de cellules souches permet 15 ans de rémission
Maladie auto-immune agressive : une unique greffe de cellules souches permet 15 ans de rémission
Insuffisance rénale : la maladie touche aussi le cerveau
Insuffisance rénale : la maladie touche aussi le cerveau
Activité physique et bons repas à la cantine donnent des forts en maths !
Activité physique et bons repas à la cantine donnent des forts en maths !
Ostéopénie : voici ce qui permettrait d’éviter cette maladie silencieuse
Ostéopénie : voici ce qui permettrait d’éviter cette maladie silencieuse
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026