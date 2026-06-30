Vieillissement biologique : et si les probiotiques faisaient la différence ?

Un simple yaourt pourrait nous aider à vieillir en bonne santé. Dans la revue Aging, des chercheurs d’un institut japonais démontrent que la consommation d’un produit laitier, enrichi en probiotiques, combinée à de l’exercice physique et à des conseils nutritionnels, contribue à ralentir les marqueurs du vieillissement biologique chez les hommes.

48 personnes ont consommé un yaourt contenant une souche probiotique

Leurs travaux ont rassemblé 48 participants, en surpoids, âgés de 50 ans et plus. Pendant 12 semaines, ils ont suivi un programme global portant sur leur hygiène de vie. Les participants ont été répartis en deux groupes : le premier a suivi ces différentes recommandations, le second, les témoins, a conservé ses habitudes. L’objectif des auteurs était de tester les effets sur des biomarqueurs du vieillissement. "L'intervention combinait des conseils personnalisés en matière d'exercice, des recommandations nutritionnelles et la consommation quotidienne d'un yaourt contenant Bifidobacterium longum BB536, une souche probiotique dont les effets bénéfiques sur l'inflammation et la santé intestinale ont déjà été mis en évidence", précisent-ils. Concernant l’alimentation et le sport, les chercheurs ont expliqué aux participants comment éviter la suralimentation et comment marcher davantage.

Yaourt, alimentation équilibrée et sport : des effets sur certains marqueurs du vieillissement

Pour évaluer l’impact de ces changements sur le vieillissement biologique, les chercheurs ont mesuré différents biomarqueurs du vieillissement. "Une attention particulière a été portée à l'indice DunedinPACE, une mesure épigénétique conçue pour estimer le rythme actuel du vieillissement biologique plutôt que l'âge biologique lui-même, précisent-ils. (…) Les résultats ont montré que les participants du groupe d'intervention ont connu un ralentissement modeste mais statistiquement significatif de l'indice DunedinPACE par rapport au groupe témoin. Ce changement correspondait à une réduction estimée de 2,2 % du rythme du vieillissement sur la durée de l’étude." Aucun changement n’a été observé dans le groupe témoin.

Les chercheurs précisent que les changements observés dans le premier groupe n’étaient pas uniquement corrélés à la perte de poids. "Cela suggère que les modifications constatées pourraient refléter les effets combinés de l'intervention multimodale plutôt que la simple perte de poids, estiment les auteurs. (…) L'amélioration de la régulation métabolique, de l'inflammation et de la fonction du microbiote intestinal pourrait avoir contribué aux effets observés."

Les chercheurs préviennent toutefois que leurs conclusions présentent certaines limites : la petite taille de l’échantillon et la courte durée de la période d’intervention. Il convient aussi de préciser que leurs travaux ont été financés par l’entreprise Morinaga Milk Industry Co, un important producteur de produits laitiers au Japon, et qu’elle a fourni les yaourts utilisés dans l’étude.