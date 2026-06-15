Santé mentale des enfants : le rôle clé des grands-parents

Les jeunes souffrent. D'après l’Organisation Mondiale de la Santé, la dépression, l’anxiété et les troubles du comportement figurent parmi les principales causes de morbidité et de handicap chez les ados. Selon Kenneth Barish, docteur et professeur de psychologie à Weill Cornell Medicine, aux États-Unis, une figure familiale pourrait améliorer le bien-être mental des jeunes : les grands-parents. Dans son livre L'art et la science d'être parent et grand-parent, qui paraîtra le 29 juin prochain, ce spécialiste fait le lien entre l’érosion du soutien familial et les difficultés psychologiques des enfants.

Comment les grands-parents participent au bien-être mental des petits enfants ?

"Nous n'avons pas évolué pour élever des enfants avec si peu de soutien familial et communautaire, comme c'est le cas pour la plupart des parents américains aujourd'hui, déclare le Dr Barish dans un article paru sur Eurekalert. Les enfants ont besoin de leurs grands-parents, et ils en ont toujours eu besoin." Selon lui, les dernières décennies ont été marquées par une augmentation de l’individualisme dans son pays, et il serait nécessaire de revenir à davantage d’échanges et de liens au sein des cercles familiaux.

Il souligne que les grands-parents peuvent apporter un soutien concret aux parents, mais aussi ce qu’il qualifie de "molécules de bien-être émotionnel". Il les définit comme des moments d'écoute et d'encouragement qui participent à renforcer le "système immunitaire émotionnel" des enfants. "La confiance qu'un enfant a en étant écouté et compris est la meilleure protection contre les difficultés émotionnelles qu'il rencontrera durant son enfance, poursuit ce spécialiste. Plus que tout, les enfants ont besoin de quelqu'un qui les écoute, qui les aide à se sentir moins seuls et qui leur apprenne que les problèmes peuvent être résolus, les relations réparées et que la tristesse n'est pas éternelle." Les grands-parents peuvent aussi favoriser les émotions positives grâce à des moments de jeu ou de divertissement, mais aussi en s’intéressant aux passions et aux envies des enfants.

Education : aider les enfants grâce au dialogue

Pour affronter les éventuelles difficultés dans l’éducation et l’accompagnement des enfants, le Dr Barish propose 21 règles pour favoriser la coopération, fondées sur la recherche et l'expérience clinique. "Aider nos enfants et petits-enfants à réussir dans la vie consiste moins à leur enseigner des compétences qu'à dialoguer ; moins à obtenir des récompenses qu'à apprendre à gérer les émotions douloureuses ; moins à leur tracer un chemin tout tracé vers le succès qu'à renforcer leur confiance et leur fierté intérieures, conclut-il. Nos enfants travailleront alors avec plus d'ardeur, se remettront plus vite des épreuves, feront preuve de plus d'attention et de bienveillance envers autrui et poursuivront leurs passions avec plus d’enthousiasme, de fidélité et d’engagement."