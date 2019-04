Alimentation : les protéines végétales réduiraient le risque de maladie cardiaque

Depuis plusieurs années, de nombreuses études alertent sur les dangers de la viande rouge. Mais les alternatives végétales sont-elles vraiment meilleures pour la santé ? Une étude parue dans la revue Circulation indique que les protéines végétales permettraient de réduire les risques cardiovasculaires.

Des niveaux de cholestérol plus bas

Les chercheurs de l’école de santé publique T.H. Chan d’Harvard et de l’université de Purdue aux Etats-Unis ont rassemblé les données de 36 études. Le panel étudié comprenait au total 1 803 participants dont une partie mangeait de la viande rouge et l’autre des alternatives : poulet, poisson, féculents ou protéines végétales. Les scientifiques ont étudié les résultats de leurs analyses de sang en s’intéressant aux différents facteurs de risque cardiovasculaires comme le taux de cholestérol, de triglycérides, de lipoprotéines et la pression artérielle.

Les résultats des analyses ne montrent aucune différence significative entre la consommation de viande rouge, de poulet, de poisson ou de féculents, hormis pour les taux de triglycérides, plus élevés chez les consommateurs de viande rouge. Le régime végétarien serait le seul à améliorer la santé cardiovasculaire : la consommation de légumes, de noix et de soja était corrélée à des niveaux plus bas de cholestérol et de LDL, le "mauvais cholestérol".

Des résultats à confirmer

Les chercheurs précisent que d’autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats, mais recommandent d’ores et déjà les régimes méditerranéen ou végétarien, jugés meilleurs pour la santé. Une étude publiée en décembre 2018 confirme l’intérêt du régime méditerranéen : lorsqu’il est suivi avec rigueur, il permettrait de réduire le risque de maladie cardiovasculaire de 25%.