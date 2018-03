Les Américains vieillissent plus lentement qu’il y a deux décennies

Une nouvelle étude suggère qu'au moins une partie des gains d'espérance de vie des américains au cours des dernières décennies pourrait être due à un changement du taux de vieillissement biologique. Cette étude a été menée par des chercheurs de l'Université de Californie du Sud et de l'Université de Yale et publiée dans la revue Demography.

L'étude suggère que les modifications des comportements de santé et la consommation de médicaments sur prescription ont eu un impact marqué sur la santé dans la population.

Analyse des registres

En utilisant les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES) III (1988-19994) et la NHANES IV (2007-2010), les chercheurs ont regardé comment l'âge biologique a changé par rapport à l'âge chronologique, aux États-Unis.

L'âge biologique a été calculé à l'aide de plusieurs indicateurs du métabolisme, de l'inflammation et de la fonction de différents organes, dont les taux d'hémoglobine, de cholestérol total, de créatinine, de phosphatase alcaline, d'albumine et de protéine C réactive dans le sang.

Un ralentissement qui prédomine chez les hommes

Alors que tous les groupes d'âge ont connu une certaine diminution de l'âge biologique, les résultats suggèrent que tous les groupes de population ne se comportent pas de la même manière.

Les adultes plus âgés ont connu les plus fortes baisses de l'âge biologique, et les hommes ont connu des baisses plus importantes de l'âge biologique que les femmes.

Ces différences seraient en partie expliquées par les changements dans le tabagisme, l'obésité et la disponibilité de certains médicaments.

Un bouleversement social

Le ralentissement du vieillissement et l'augmentation de l'espérance de vie ont d'importantes répercussions sociales et économiques.

Actuellement, nous sommes confrontés à l’allongement de l’espérance de vie chez des personnes qui ont eu un vieillissement avec des maladies chroniques : les coûts des soins médicaux vont augmenter, car les gens passent une plus grande partie de leur vie avec des maladies et des handicaps.

L’allongement de l’espérance de vie grâce à une décélération du processus de vieillissement conduira à une baisse des dépenses de santé, une productivité plus élevée, voire un plus grand bien-être.