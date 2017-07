Deux à trois ans de travaux supplémentaires seront nécessaires avant que les patients ne puissent bénéficier du traitement dans le cadre d’essai clinique. Dans cet intervalle, les scientifiques vont modifier la molécule afin qu’elle soit tolérée par un organisme vivant. Ils devront aussi prouver son innocuité avant de réaliser les premiers tests chez l’homme.

Mais le fait est là : l’horizon se rapproche pour les patients qui souffrent de vieillissement accéléré. Et le Pr Nicolas Lévy ne masque pas son enthousiasme : « Nous espérons que, lors du passage en essai clinique, cela ralentisse considérablement l’évolution de la maladie, et idéalement que cela puisse la bloquer. »

Cependant, il n’est pas question de rêver de la mythique fontaine de jouvence. Les lésions déjà présentes ne pourront pas être inversées. Celles-ci font l’objet d’autres travaux en cours. A terme, la stratégie pourrait consister à combiner les molécules qui sont encore à l’essai. Ce qui constitue une véritable amélioration par rapport au désert thérapeutique actuel.





: « Actuellement, la maladie se prend en charge sur le plan symptomatique. On essaie d’éviter les fractures, les risques cardiovasculaires… »

La recherche à pied d’œuvre depuis 2003

Voilà plus d’une décennie que le Pr Nicolas Lévy se penche sur les mystères de la progéria. En 2003, déjà, le généticien marque un jalon dans la connaissance de la maladie. Il identifie la mutation génétique à l’origine de la plupart des cas de syndrome de Hutchinson-Gilford (90 %). Elle se situe sur le chromosome 1 et touche le gène LMNA.

En 2008, l’équipe de l’université d’Aix-Marseille lance un essai clinique à visée thérapeutique. Pendant trois ans, 15 patients européens reçoivent une statine et un bisphosphonate, habituellement utilisé dans l’ostéoporose. « Ces molécules sont efficaces pour lutter contre la toxicité de la protéine qui s’accumule dans le noyau des cellules », résume le Pr Lévy.

Pas de guérison à la clé, mais une espérance de vie allongée et un grain en qualité de vie. Une stratégie savamment calculée. « On savait très bien que cela ralentirait au maximum l’effet de la maladie, nous laissant le temps de trouver un traitement plus efficace », confie Nicolas Lévy.

Depuis, le chercheur a identifié deux nouvelles options thérapeutiques : la metformine, qui a montré un effet positif chez la souris, et la molécule MG132, qui inhibe la production de progérine.