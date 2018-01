La tuberculose tue chaque année près de 1,8 millions de personnes dans le monde d’après l’Institut Pasteur. Cette maladie s’attaque aux poumons, mais parfois aussi aux reins, aux ganglions ou aux os.

Des chercheurs américains viennent de montrer qu’associer les antibiotiques traditionnels contre la tuberculose à de la vitamine C améliore l’efficacité des médicaments, et accélère le temps de guérison. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le journal de l’American Society for Microbiology.

Une guérison accélérée

Lors d’une bithérapie associant deux medicaments, la rifampicine et l’isoniazide, Les chercheurs ont traité des souris infectées par la tuberculose de différentes façons : certaines avec des médicaments anti-tuberculeux seuls, d’autres de la vitamine C seule, et le reste avec une combinaison des deux. Ils ont mesuré ensuite l’importance de la tuberculose après quatre et six semaines.

« Notre étude montre qu’en ajoutant la vitamine C aux médicaments, on augmente les chances de détruire la tuberculose, et cela peut réduire le temps de chimiothérapie », explique William R. Jacobs, l’un des principaux chercheurs de cette étude. De fait, il faut environ six mois pour soigner la maladie, parfois ce long laps de temps conduit à des mauvais suivis de traitement et à l’apparition de formes résistantes de la maladie. Lorsque le patient montre des signes de résistance aux médicaments, le traitement prend au moins deux ans. Les médicaments utilisés sont alors plus forts, ce qui amène de nombreux effets secondaires, très lourds.