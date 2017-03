Institut Pasteur, CNRS

Tuberculose : un candidat-vaccin plus efficace que le BCG

Des chercheurs de l’Institut Pasteur développent une alternative au vaccin BCG. Il devrait être plus efficace chez les adultes contre la tuberculose.

L’aventure figure dans les annales de la médecine. En 1921, Albert Calmette et Camille Guérin mettent au point un vaccin contre la tuberculose. Il prend leurs initiales : BCG, pour bacille de Calmette et Guérin. Depuis, la composition n’a que peu varié. Comme il y a un siècle, le vaccin contient toujours une souche bovine de la maladie. Cela va peut-être changer.

Une équipe de l’Institut Pasteur et du consortium international TBVAC 2020 tente d’améliorer le produit, dont l’efficacité pèche chez l’adulte. Une première étude, publiée dans Cell Reports, décrit leur approche.





Une mycobactérie aquatique

Le vaccin antituberculeux actuel, dérivé d’une souche bovine, protège mal les adultes de la forme la plus contagieuse de la maladie, la tuberculose pulmonaire. Or, plus de 10 millions de personnes l'ont contractée en 2015. Après examen attentif du du mode d'action de la maladie avec ou sans vaccin, les chercheurs ont mis en évidence un mécanisme naturel que ne reproduit pas le BCG.

Lors d’une infection standard, la cellule hôte est endommagée par un système nommé ESX-1 qui rompt sa membrane. C’est ce qui déclenche une réponse immunitaire. Mais le BCG, lui, ne dispose pas d’un système de sécrétion ESX-1, empêchant la réaction immunitaire en cascade de se produire. C’est sur ce mécanisme que l’équipe internationale s’est appuyée.