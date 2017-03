Arrêter la transmission

De nouvelles molécules sont bien apparues sur le marché. Bédaquiline, delamanid, linézolide : voilà le nom des médicaments qui permettent de lutter contre les formes les plus coriaces de tuberculose. Mais eux aussi sont menacés par la résistance. La faute à des prescriptions pas forcément bien établies et des patients peu observants. Or, l’arrêt précoce d’un traitement ne pardonne pas.

La mycobactérie n’est pas éliminée et les souches restantes apprennent à se défendre contre l’antibiotique. Elles deviennent résistantes. Comme le patient est toujours contagieux, cette souche se propage… et l’antibiorésistance avec. Ainsi, 95,9 % des nouveaux cas multi-résistants sont liés à une transmission entre humains.

L’autre nerf de la guerre, c’est le diagnostic. Sans tests suffisamment précis pour moduler l’approche thérapeutique, les prescriptions peuvent – involontairement – favoriser les résistances. « De meilleurs tests diagnostiques sont en développement, mais il faudra un effort massif pour améliorer leur précision, les utiliser en recherche active de cas dans une communauté, et les rendre disponibles dans les pays défavorisés », estime le Pr Dheda.

C’est le nœud du problème : traitements et outils diagnostiques novateurs sont coûteux. Les patients qui en ont le plus besoin, dans les pays à faibles et moyens revenus, n’y ont donc pas accès.