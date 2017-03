Analyse de deux protéines

Tuberculose : un test rapide détecte les infections

Un test permet de diagnostiquer la tuberculose en quelques heures. Plus précis que les autres approches, il est aussi capable de faire la distinction avec d'autres infections.

Jason Drees, Biodesign Institute at Arizona State University

L’infection est millénaire mais toujours aussi mortelle. En 2016, la tuberculose a tué deux millions de personnes. Si la résistance aux antibiotiques est un problème croissant, le diagnostic est lui-aussi un écueil majeur. Trop lents, pas assez précis, les différents outils laissent passer trop de cas. Des chercheurs de l’université d’Etat de l’Arizona (Etats-Unis) ont mis au point un test non seulement rapide mais aussi plus efficace que les méthodes actuelles. Il s’appuie sur un disque et un échantillon sanguin, expliquent-ils dans la revue de l’Académie américaine des sciences, PNAS.





Spectrométrie de masse

En France, le dépistage d’une tuberculose s’appuie sur des radiographies pulmonaires dans la majorité des cas. Si les médecins suspectent une localisation pulmonaire de la maladie, ils réalisent des examens complémentaires. Examen des crachats, du liquide gastrique, fibroscopies voire ponction lombaire… les possibilités sont nombreuses. « Les résultats peuvent donner des faux négatifs et ils sont limités par le fait qu’il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour les obtenir », déplore Tony Hu, co-auteur de cette étude.

Le test mis au point dans son laboratoire s’appuie sur une méthode d’analyse nommée spectrométrie de masse. Elle consiste à détecter et identifier certaines molécules en fonction de leur masse. Justement, la mycobactérie à l’origine de la tuberculose exprime deux protéines (CFP-10 and ESAT-6) quand elle est en phase active. En quelques heures, le nano-disque peut livrer un résultat précis à 92 %, pour les formes pulmonaires ou non.