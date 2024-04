Pause déjeuner, collègues, tickets restaurants : quelles sont les habitudes des Français ?

Des tendances significatives émanent de cette étude réalisée sur 1.000 salariés, mettant en lumière l'importance des titres restaurant, les évolutions liées au télétravail, les implications du choix du fait maison et la dynamique des interactions entre collègues.

Par ticket restaurant s’il vous plaît !

L’enquête menée par Openeat et l'agence FLASHS démontre l'importance croissante de l'utilisation des titres restaurant par les salariés français pour régler leurs dépenses alimentaires. Selon les résultats, plus de 8 salariés sur 10 détenant des titres restaurants utilisent l'intégralité de leurs titres chaque année, et 72 % d'entre eux en profitent également pour payer des courses alimentaires dans la limite autorisée. Cette tendance souligne l'impact financier significatif des titres restaurant dans le quotidien des travailleurs. De plus, une différence notable entre les générations se dessine, avec plus de 11 % des jeunes utilisant ces titres seulement pour régler les courses alimentaires, tandis que 7 % des plus âgés en font de même.

L'influence du télétravail sur la durée des pauses déjeuner

Une donnée intéressante révélée par l'enquête est que les salariés en télétravail tendent à raccourcir leur pause déjeuner par rapport à ceux travaillant sur site. En effet, 52 % des télétravailleurs déjeunent en moins d'une demi-heure à domicile, tandis que sur leur lieu de travail, 45 % s'accordent le même laps de temps. Les implications de cette évolution sur l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle peuvent être également considérés, notamment en termes de productivité et bien-être des travailleurs.

Les repas fait-maison, healthy mais pas toujours bien vus !

De nombreux salariés choisissent de préparer leur repas chez eux pour le déjeuner. Cette pratique, adoptée par 43 % des répondants, est motivée par des considérations économiques et de santé. Cependant, elle peut parfois susciter des réactions négatives de la part des collègues, certains étant incommodés par les odeurs ou textures des plats. Cela souligne les éventuels conflits ou malaises sociaux liés aux choix alimentaires au travail. Par ailleurs, les données révèlent une légère préférence des femmes pour cette pratique, mettant en lumière des disparités de comportement alimentaire en fonction du genre au sein de l'entreprise.

Collègues or not collègues ?!

Concernant les interactions entre collègues pendant la pause déjeuner, l'étude indique que près d'un tiers des salariés déjeunent toujours avec les mêmes collègues, tandis que la majorité partage ce moment avec d'autres. Les sujets de discussion varient, entre travail, actualités et vie quotidienne, prouvant la diversité des échanges pendant cette pause. Ces moments sont vus comme “favorables au renforcement des relations professionnelles”, bien que certains salariés préfèreraient profiter de ce temps de manière plus individuelle. L'influence de l'âge sur les discussions émerge également, avec un intérêt plus marqué des jeunes pour les sujets de la vie quotidienne par rapport aux aînés, qui privilégient davantage les thèmes professionnels.