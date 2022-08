Comment se protéger d’un collègue toxique ?

Un collègue toxique crée un déséquilibre dans la relation.

Il existe différents types de collègues toxiques, qui de par leur comportement et leur discours peuvent affecter le moral et la confiance en soi de leurs collègues. Les reconnaître, c'est déjà commencer à s'en prémunir.

Quels sont les profils ?

Il existe 3 profils de collègues toxiques que l'on peut rencontrer, et qu'il est important de savoir repérer :

- le passif qui collabore mais sans s'impliquer et qui ne réagit pas quand on lui demande quelque chose.

- l'agressif qui fait passer ses besoins avant ceux des autres et qui s'impose vis-à-vis des collègues, souvent en force.

- le passif-agressif qui manipule avec des phrases qui induisent un mal-être, par exemple : "Je pensais que tu savais" ou "Je pense que tu peux faire plus".

La manipulation, l'emprise ou la culpabilité sont des outils qu'utilise le collègue toxique à cause de sa personnalité et de son comportement, y compris en dehors du travail et sans le vouloir.

Savoir mettre les limites

Prendre conscience du fonctionnement de son collègue toxique permet de mettre immédiatement des limites et de garder une distance émotionnelle pour se protéger. En évitant d'en dire trop sur soi ou sur ses ambitions, vous évitez les attaques potentielles.

Avant que la situation ne devienne invivable, informez votre hiérarchie pour essayer une médiation et vous protéger.

En savoir plus : "Personnalités toxiques: Petit guide de survie face aux personnes qui empoisonnent notre existence" de Bernardo Stamateas.