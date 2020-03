Comment savoir si vous êtes dans une relation toxique?

Ressentir des émotions négatives ou désagréables au contact d'un ami ou de son conjoint, se sentir épuisé ou nul après avoir passé du temps ensemble, peuvent être les signes d'une relation toxique. Elle est alors bien souvent à sens unique et au profit d'une seule des deux personnes.

Comment reconnaître les personnes toxiques pour soi ?

Bien souvent pernicieuse, la relation toxique commence souvent par quelques reproches ou des remarques qui sont en réalité des tentatives de manipulation ou de déstabilisation. Progressivement, un harcèlement, des propos insultants ou une jalousie maladive s'installent, rendant la relation très vite insupportable.

Il n'existe pas un seul profil de personnes toxiques chacun peut devenir toxique sans s'en rendre compte. De façon générale, qu'il s'agisse de la vie privée ou professionnelle, la personne toxique cherche à dominer, manipuler, mettre sous emprise et attiser la jalousie au sein du couple, en amitié ou entre collègues.

Comment s'en sortir ?

Pour s'en sortir il est d'abord nécessaire de prendre conscience de la relation et de ce qu'elle vous apporte. Comprendre que l'on ne peut pas être heureux avec cette personne c'est déjà réaliser tout le mal qu'elle nous fait.

Si en parlant avec votre ami, votre collègue ou votre partenaire, de votre mal-être, de vos sentiments et de votre frustration il n'y met pas du sien pour améliorer la situation, dans ce cas il est préférable de s'éloigner et même de couper les ponts pour éviter de souffrir davantage.

Comment se protéger ?

Il est possible de se protéger des relations toxiques en s'interrogeant sur son propre rapport aux autres et sur ce qui vous épanouit et participe à notre bien-être. Mettre de côté les relations qui déstabilisent et tirent vers le bas permet d'éviter de se détruire à petit feu.

En savoir plus : “Se libérer des relations toxiques: Sortir du piège affectif en construisant de nouveaux liens” de France Brécard, éditions Eyrolles.