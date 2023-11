Déjeuner : 12 astuces pour éviter le coup de barre

Après avoir mangé notre repas à midi, on ressent une sensation de lourdeur et on a envie de dormir. C’est le coup de barre de l’après-midi. "Il s’agit d’un processus normal. Après le déjeuner, la digestion prend beaucoup d’énergie. En outre, physiologiquement, entre 14 et 16 heures, on sécrète de la mélatonine, ce qui nous fait somnoler", indique la nutritionniste Bettina Sarhosoglu. D’après elle, ce coup de pompe, qui peut survenir après chaque repas, peut nous rendre irritables, moins productifs et réduire notre motivation.

Coup de barre après le déjeuner : quelles sont les causes ?

La spécialiste explique que cette fatigue soudaine dans l’après-midi est liée à notre alimentation. "Cette somnolence induite par la digestion se présente en particulier lorsque l’on a mangé des sucres raffinés, des plats en sauce ou des aliments frits. Après un repas copieux, le taux de sucre dans le sang augmente à cause de la consommation de pâtes blanches ou riz blanc, par exemple. Cela va entraîner une hypoglycémie réactionnelle."

Que manger au déjeuner pour éviter le coup de barre de l’après-midi ?

Pour éviter de piquer du nez devant son écran, Bettina Sarhosoglu conseille de manger un repas équilibré à des heures régulières. Au menu, elle préconise de miser sur des aliments contenant plus de nutriments, comme les crudités, qui sont faciles à digérer. Il est possible aussi de déguster un poisson ou une viande blanche avec des féculents complets.

"L’idée est de manger des produits avec un index glycémique bas. Pour cela, il faut cuisiner son repas. Il est recommandé de ne pas trop cuire les aliments pour mieux les assimiler. Par exemple, les pâtes doivent être cuites al dente", précise-t-elle. L’ordre des aliments consommés est aussi important. "Il convient de manger d’abord les crudités et les légumes, ensuite les protéines et finir avec les féculents. Bien évidemment, on évite les sodas, les boissons sucrées et l’alcool !"

Au dessert, on se tourne vers des fruits frais et de saison, un laitage ou une compote sans sucres ajoutés.

Comment lutter contre la fatigue soudaine induite par la digestion ?

Afin de ne plus avoir de coup de barre après le déjeuner, la nutritionniste recommande de :