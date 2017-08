Une jeune Américaine a eu une belle frayeur après avoir simplement percé un bouton sur son sourcil. Effrayée par ce qui aurait pu lui arriver, elle a décidé de partager sa mésaventure sur les réseaux sociaux.

Katie Wright, 21 ans, a raconté ce qui lui est arrivé, photos à l’appui. Souffrant depuis un moment à cause de ce qu’elle pensait être un vilain bouton, la jeune femme a décidé de le percer. Mais en quelques heures tout son visage s’est mis à gonfler. Elle a donc décidé de se rendre aux urgences d’Austin (Etats-Unis).

Les médecins ont rapidement diagnostiqué de quoi souffrait Katie Wright. Et c’était bien plus grave qu’un simple bouton. Il s’agissait en réalité d’une cellulite, une infection bactérienne des couches profondes de la peau.

Un staphylocoque semble être à l’origine de la maladie de Katie, qui raconte : « Comme c’était sur mon visage, il y avait un gros risque que ça s’étende à mon cerveau ou à mes yeux, et que ça me rende aveugle ». Effectivement, le Dr Jessica Kant, de l’université de New-York, confirme au Huffington Post, « Quand l'infection passe de la peau au circuit sanguin, elle peut traverser l'orbite de l'œil, le cerveau, les sinus, les articulations et les os ».

Tout s’est finalement bien terminé pour la jeune femme qui est aujourd’hui guérie. Elle suppose que cette infection peut être due à une mauvaise hygiène concernant dans l’entretien de ses pinceaux de maquillage. Elle exhorte donc désormais les femmes à prendre soin de leurs ustensiles pour éviter une expérience « coûteuse et douloureuse ». Les soins médicaux étant réputés chers aux Etats-Unis, Katie a épinglé un tweet sur son profil, indiquant qu’une cagnotte était ouverte pour l’aider à payer ses factures médicales !

I'm the viral #StaphGirl now. Please help with my med bills if you can & wash your brushes! Donate: https://t.co/JG3FcdZmrW via @gofundme