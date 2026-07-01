Covid-19 : cette maladie chronique aggrave les effets à long terme

L'ESSENTIEL Les personnes diabétiques ont plus de risque de subir des complications à long terme, après une infection par la Covid-19.

Elles sont plus susceptibles de chuter, d'avoir des difficultés à réaliser les tâches quotidiennes ou de voir leurs performances cognitives réduites.

Leur risque de complications cardiovasculaires est aussi plus élevé.

Certaines personnes sont plus vulnérables face à la Covid-19. Celles atteintes de diabète en font partie. Dès le début de la pandémie, les autorités sanitaires ont alerté sur leur risque de développer des formes graves, en cas d’infection. Six ans plus tard, une étude révèle que cette maladie chronique accroît aussi le risque de complications à long terme.

Ses résultats sont publiés dans Scientific Reports.

Diabète : l’infection par la Covid-19 peut avoir des conséquences à long terme

"Les personnes diabétiques ayant contracté la Covid-19 ont tendance à se rétablir plus lentement, à souffrir davantage de complications liées à la forme longue de la maladie, à avoir une qualité de vie moindre et à nécessiter un suivi plus étroit et plus prolongé de la part des équipes médicales", notent les auteurs, des chercheurs de l’Université de São Paulo. Au cours de leurs travaux, ils ont suivi 870 personnes, pendant environ sept mois après leur hospitalisation. Elles avaient toutes été infectées par le virus, et 320 souffraient de diabète. Selon les résultats de l’étude, 94,3 % des patients sans diabète ont déclaré être totalement rétablis à l’issue de cette période, contre 89,8 % des patients diabétiques.

Covid-19 : des personnes diabétiques plus fragiles

Sept mois après leur sortie de l’hôpital, le groupe de patients diabétiques présentait un niveau de fragilité accru et une qualité de vie inférieure. Les chutes étaient également plus fréquentes dans ce groupe : 21 % de ces patients ont signalé des chutes après leur sortie de l'hôpital, soit près du double du taux observé chez les patients non diabétiques. "Ces patients éprouvaient des difficultés de mobilité, une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes et des performances réduites sur les plans physique et cognitif", développent les auteurs.

Covid-19 et diabète : de possibles complications cardiovasculaires

Les chercheurs brésiliens ajoutent que les personnes diabétiques ont aussi un risque plus élevé de complications cardiovasculaires, comme les crises cardiaques ou l’angine de poitrine. "L'inflammation systémique causée par le diabète aggrave la toxicité directe du virus, créant une situation où le cœur devient l'une des principales cibles de complications graves. Et le risque augmente avec le nombre de comorbidités dont souffre le patient", précise Maria Elizabeth Rossi da Silva, co-autrice de l’étude, et directrice de l’unité de diabétologie de l’Hospital das Clínicas (HC), au sein de la faculté de médecine de l’Université de São Paulo.

Elle ajoute que le virus peut aussi avoir des effets sur les cellules pancréatiques, et même déclencher une résistance à l'insuline, ce qui peut aussi nuire à la santé des patients diabétiques. "Le diabète n’est pas seulement un facteur de risque pour la phase aiguë de la Covid-19, conclut la spécialiste. (…) L’étude met clairement en évidence la nécessité d’un cadre de soins de santé adapté aux personnes diabétiques infectées par le virus du Covid-19 afin d’éviter qu’elles ne soient prises au piège d’un cycle de réhospitalisations."