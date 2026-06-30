Tensions d'approvisionnement sur les aspirines contre les troubles cardiaques : que faire ?

L'ESSENTIEL Des difficultés de production affectent la mise à disposition du médicament Resitune (acide acétylsalicylique) 75 et 100 mg, comprimés gastro-résistants.

Les pharmaciens sont autoriser à remplacer entre eux les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg en fonction des disponibilités de ces deux traitements.

Il ne faut pas interrompre le traitement sans avis médical.

"Le laboratoire Pfizer a informé l’ANSM de difficultés de production de son médicament Resitune (acide acétylsalicylique, aspirine) 75 mg et 100 mg, comprimés gastro-résistants. Cette situation engendre de fortes tensions d’approvisionnement sur l’ensemble des médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg, comprimés gastro-résistants", prévient l’agence du médicament dans un communiqué.

Des tensions d'approvisionnement jusqu’à début 2027

Le Resitune est une aspirine utilisée pour réduire le risque de caillots dans le sang et prévenir notamment les récidives d'infarctus du myocarde et d’AVC. Les tensions d’approvisionnement, liées à des difficultés de production pour les dosages 75 et 100 mg du laboratoire Pfizer, devraient perdurer jusqu’à début 2027.

Pour faire face à cette situation, il a été demandé aux autres laboratoires qui commercialisent ces médicaments, "d’augmenter leurs approvisionnements afin de limiter l’impact sur les patients". Par ailleurs, les pharmaciens sont autorisés à délivrer directement aux patients un autre médicament à base d’acide acétylsalicylique comprimés gastro-résistants de même dosage. Ils peuvent également, "à titre exceptionnel et temporaire", "remplacer entre eux les médicaments à base d’acide acétylsalicylique 75 mg et 100 mg en comprimés gastro-résistants en fonction des disponibilités de ces deux traitements".

Aspirine contre les troubles cardiaques : que faire en cas de pénurie du traitement ?

Dans son communiqué annonçant les tensions d’approvisionnement, l’ANSM demande aux patients sous aspirine contre les troubles cardiaque de ne surtout pas interrompre le traitement sans avis médical. "En cas d'indisponibilité de votre traitement habituel à base d’acide acétylsalicylique présenté sous forme de comprimés gastro-résistants dosés à 75 mg ou 100 mg, votre pharmacien pourra vous délivrer un autre médicament à base d’acide acétylsalicylique sous forme de comprimés gastro-résistants dosés à 75 mg ou 100 mg", ajoute l’agence du médicament.

De plus, il ne faut pas hésiter à se tourner vers son pharmacien ou son médecin en cas de questions sur le traitement et son remplacement.