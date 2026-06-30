Ce que cache vraiment la vapeur des cigarettes électroniques

L'ESSENTIEL De nouvelles études relient le vapotage à des risques cardiovasculaires.

La nicotine et plusieurs substances chimiques pourraient endommager le cœur et les vaisseaux.

Les adolescents sont particulièrement exposés aux effets de la nicotine sur le cerveau.

Longtemps présentée comme une alternative plus sûre à la cigarette, la cigarette électronique inquiète de plus en plus les scientifiques. De récents travaux menés aux Etats-Unis montrent en effet que les substances inhalées lors du vapotage pourraient avoir des effets nocifs sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Pour l'American Heart Association (AHA), les preuves s'accumulent et invitent à la prudence, en particulier chez les plus jeunes.

Des substances chimiques loin d'être inoffensives

Contrairement à une idée répandue, l'aérosol des cigarettes électroniques n'est pas de la simple vapeur d'eau. Selon la Food and Drug Administration (FDA), le gendarme américain des médicaments, il contient un mélange de produits chimiques, d'arômes, d'édulcorants et d'additifs, dont certains sont classés comme "nocifs ou potentiellement nocifs". Une nouvelle étude, publiée dans la revue Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, révèle aujourd’hui que certains agents de refroidissement synthétiques présents dans des e-cigarettes peuvent perturber le rythme cardiaque et accroître le risque d'arythmie, voire d'arrêt cardiaque.

"Nous savons depuis longtemps que les cigarettes traditionnelles menacent la santé. Mais les recherches montrent désormais que les utilisateurs d'e-cigarettes peuvent également être exposés à des substances chimiques susceptibles d'endommager le cœur et les vaisseaux sanguins", explique le Dr Jason J. Rose, professeur à l'Université du Maryland, dans un communiqué.

Des risques cardiovasculaires bien identifiés

Les scientifiques ont identifié plusieurs mécanismes qui expliqueraient ces effets. Le vapotage favoriserait le stress oxydatif et l'inflammation, deux phénomènes qui abîment progressivement les cellules. Il altérerait aussi le fonctionnement des vaisseaux sanguins et pourrait accélérer l'athérosclérose, c'est-à-dire l'accumulation de plaques graisseuses dans les artères.

La nicotine reste l'un des principaux sujets d'inquiétude. Très addictive, elle augmente la pression artérielle, accélère le rythme cardiaque et oblige le cœur à fournir davantage d'efforts. À long terme, cela favorise l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque ou encore la maladie artérielle périphérique. Certaines cigarettes électroniques contiennent même autant, voire davantage, de nicotine qu'un paquet de cigarettes.

Les jeunes particulièrement vulnérables

Les autorités sanitaires s'inquiètent également de l'essor du vapotage chez les adolescents, largement attirés par les saveurs fruitées ou sucrées. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux Etats-Unis, l'exposition à la nicotine pendant cette période clé peut perturber durablement le développement du cerveau, avec des conséquences sur l'attention, la mémoire, l'apprentissage et le contrôle des impulsions. Les promesses d'une meilleure concentration grâce à la nicotine ne sont d'ailleurs pas confirmées par les données scientifiques.

Pour Nancy Brown, directrice générale de l'American Heart Association, "aucun produit du tabac ou de la nicotine ne peut être considéré comme sûr". L'organisation plaide pour l'interdiction des produits aromatisés, un encadrement plus strict de leur commercialisation et un meilleur accès aux traitements pour arrêter le tabac.