Looksmaxxing : jusqu'où certains jeunes sont-ils prêts à aller pour séduire ?

L'ESSENTIEL Le looksmaxxing vise à optimiser au maximum son apparence physique via certaines pratiques.

Le "bone smashing", notamment, consiste à se frapper les pommettes ou la mâchoire avec un marteau, dans l’espoir d’en modifier la forme.

Les experts alertent sur les conséquences physiques et psychologiques de cette quête de perfection.

Sur TikTok, Instagram, YouTube ou encore Kick, une tendance gagne du terrain chez les jeunes hommes : le "looksmaxxing". Le concept ? "Maximiser" son apparence physique afin de devenir plus séduisant et d'attirer davantage de partenaires. Si certains conseils relèvent du bon sens, comme pratiquer une activité physique ou améliorer son sommeil, d'autres méthodes inquiètent de plus en plus les spécialistes.

Du "mewing" aux coups de marteau

"La communauté des 'looksmaxxers' serait née au cours des années 2010 au Royaume-Uni, d'abord dans des forums masculins, voire masculinistes, avant de s'exporter dans le monde entier et de devenir une tendance massive" sur les réseaux sociaux, expliquait récemment la sociologue Hélène Bourdeloie dans les colonnes du Monde. Dans l'univers du looksmaxxing, certaines pratiques paraissent anodines. Le "mewing", par exemple, consiste à plaquer sa langue contre le palais pour tenter de dessiner une mâchoire plus carrée. D'autres adeptes s'entraînent à modifier l'apparence de leurs yeux grâce à des exercices faciaux appelés "hunter eyes" (yeux du chasseur).

Mais certaines méthodes franchissent un cap beaucoup plus préoccupant. C'est le cas du "bone smashing" (littéralement, briser les os), qui consiste à se frapper régulièrement les pommettes ou la mâchoire avec un marteau afin d'en modifier la structure osseuse. L'influenceur masculiniste Clavicular a largement contribué à populariser cette pratique : "Lorsque j'étais ado, ma mère devait cacher les marteaux parce que je passais mon temps à me frapper la mâchoire avec !", raconte-t-il sur la plateforme de streaming Kick, cité par Le Monde.



Les professionnels de santé mettent pourtant en garde contre cette pratique. Interrogé par ICI (ex-France Bleu), le Dr Gérald Kierzek évoque des risques bien réels : fractures osseuses, détérioration des dents, déformation du visage ou encore douleurs chroniques de la mâchoire.

Une quête de perfection qui cache souvent un mal-être

Au-delà du "bone smashing", certains influenceurs recommandent également la prise de stéroïdes, de compléments alimentaires ou même d'Ozempic, un médicament destiné aux personnes diabétiques ou obèses mais parfois détourné pour perdre du poids. Encore plus fou, le mouvement valorise aussi des techniques controversées comme le "jelqing", une technique consistant à tirer sur son pénis à moitié en érection dans le but de l’élargir, ou l'utilisation de pompes censées augmenter la taille de l’organe génital. Le problème est que ces contenus sont largement diffusés par les algorithmes des réseaux sociaux, et touchent souvent des adolescents particulièrement vulnérables sur le plan psychique.

"Cette recherche obsessionnelle de perfection masque fréquemment une profonde fragilité psychologique", estime le Dr Gérald Kierzek. Il rappelle que certains jeunes "souffrent de dysmorphophobie, un trouble qui les pousse à percevoir dans leur apparence des défauts souvent invisibles pour les autres". Sur certains forums, des adolescents publient ainsi leurs photos pour être notés et jugés par d'autres internautes. Les commentaires, souvent cruels, peuvent renforcer le manque de confiance en soi et alimenter une spirale dangereuse.