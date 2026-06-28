Peut-on souffrir d'anxiété sans se sentir anxieux ?

L'ESSENTIEL L’anxiété ne s’exprime pas uniquement par des pensées inquiètes, mais aussi par des manifestations physiques.

Pour certains, l’anxiété prend la forme d’un besoin constant d’anticiper, de contrôler ou de vérifier.

Prendre conscience de cette anxiété silencieuse en mettant des mots sur son ressenti permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe.

L’anxiété ne se résume pas toujours à un sentiment de peur ou de stress permanent. Parfois, elle se manifeste de manière beaucoup plus discrète, à travers d'autres symptômes si familiers qu'ils sont souvent banalisés, voire ignorés. Cette anxiété « silencieuse » continue d’être présente mais s’exprime autrement.

Les messages cachés du corps

L’anxiété ne s’exprime pas uniquement par des pensées inquiètes, mais aussi par des manifestations physiques parfois surprenantes : tensions musculaires, maux de tête, troubles digestifs, sensation d’oppression, palpitations, fatigue chronique ou difficultés de sommeil. Si les examens médicaux reviennent parfois normaux, ces symptômes sont bien réels et en lien avec une tension intérieure qui n’est pas toujours perçue consciemment.

À long terme, cet état d’hypervigilance peut devenir épuisant car l’organisme fonctionne comme s’il devait faire face à une menace permanente, mais pas toujours perçue ni comprise.

Quand l’anxiété se cache derrière l’habitude

Une autre particularité de l’anxiété silencieuse est sa capacité à se fondre dans le quotidien. Certaines personnes vivent avec elle pendant si longtemps qu’elles ne la reconnaissent plus et se caractérisent comme perfectionnistes, très organisées ou toujours en mouvement.

L’agitation anxieuse est souvent un signe méconnu d’anxiété qui peut être valorisé par l’entourage, car remplir son agenda, multiplier les projets ou avoir du mal à rester sans rien faire peut donner l’impression d’une grande énergie. Pourtant, derrière cette activité permanente se cache parfois une difficulté à tolérer le calme ou à se confronter à certaines émotions.

Pour certains, l’anxiété prend la forme d’un besoin constant d’anticiper, de contrôler ou de vérifier. Ils ne se décrivent pas forcément comme anxieux, mais vivent avec une tension de fond qui influence leurs choix et leurs comportements au quotidien.

Reconnaître les signes et se faire accompagner

Prendre conscience de cette anxiété silencieuse en mettant des mots sur son ressenti, avec un proche ou un professionnel de santé, permet souvent de mieux comprendre ce qui se passe. Apprendre à s’écouter et repérer sa fatigue, son irritabilité et ces moments d’hyperactivité sera généralement bien plus utile que les critiques ou les injonctions à « se détendre ».

Un accompagnement adapté, une psychothérapie, des techniques de relaxation, une activité physique régulière ou encore un meilleur équilibre entre les temps d’action et de récupération peuvent aider à réduire progressivement cet état de tension. L’objectif n’est pas de supprimer toutes les émotions inconfortables, mais de retrouver davantage de souplesse et de sérénité dans le quotidien.

En savoir plus : "Vaincre son anxiété par soi-même" de Jean-Luc Ducher.