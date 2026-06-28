Ce remède étonnant pour faire baisser la tension

L'ESSENTIEL La betterave, les épinards ou encore le chou frisé sont riches en nitrates.

Une fois en bouche, les bactéries buccales transforment le nitrate en nitrites, qui participent à la baisse de la pression artérielle.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont réussi à faire baisser la tension artérielle de participants en augmentant l’acidité de leur salive.

Cela peut faire sourire, mais c’est une étude très sérieuse qui le dit : mâcher un chewing-gum sucré après avoir mangé certains aliments peut faire baisser la tension artérielle. Un remède simple, qui pourrait peut-être aider beaucoup de patients en France, où près d'un adulte sur trois est atteint d'hypertension artérielle (HTA), selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Le nitrate se transforme en nitrites, qui abaissent la tension artérielle

L’HTA se caractérise par une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux. C’est la maladie chronique la plus fréquente en France et la première cause évitable d’accident vasculaire cérébral (AVC). En général, des mesures hygiéno-diététiques associées à un traitement médicamenteux permettent de contenir cette pathologie. Néanmoins, 10 à 20 % des patients y sont résistants, d’où l’intérêt de trouver de nouvelles solutions.

C’est sur cette question que se sont penchés des chercheurs du King’s College London. Dans une étude publiée dans la revue British Journal of Clinical Pharmacology, ils montrent que mâcher un chewing-gum sucré après avoir consommé des aliments riches en nitrates pourrait faire baisser la tension artérielle.

La betterave, les épinards ou encore le chou frisé sont riches en nitrates. Mais ce n’est pourtant pas lui qui intéresse les scientifiques, c’est ce qu’il devient. En effet, une fois en bouche, les bactéries buccales le transforment en nitrites, beaucoup plus importants pour l’organisme car ils participent notamment à la dilatation des vaisseaux sanguins et à la baisse de la pression artérielle.

Le processus de décomposition du nitrate en nitrites dépend des bactéries buccales, elles même liées à l'acidité de la salive. “La question de savoir si et comment l'acidité de la salive influence la conversion du nitrate inactif en nitrite plus actif est fondamentale, car elle a un impact sur de nombreuses fonctions physiologiques importantes, notamment la pression artérielle”, explique le Dr Andrew Webb, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

Mâcher un chewing-gum sucré permet de baisser la tension artérielle

Pour tester cette hypothèse, les scientifiques ont recruté des volontaires qui n’étaient pas atteints d’HTA. Ils leur ont demandé de boire du jus de betterave, puis de mâcher soit un chewing-gum sucré, soit un chewing-gum sans sucre.

Résultats : le chewing-gum sucré, en abaissant le pH de la salive, a entraîné une hausse de 45 % des nitrites dans la bouche et de 25 % dans l’ensemble du corps. Les chercheurs ont aussi observé une baisse de la pression artérielle chez les participants qui ont pris des chewing-gums sucrés, comparativement aux autres.

“Nous ne suggérons absolument pas de mâcher régulièrement du chewing-gum sucré, insiste le Dr Charlotte Mills, co-auteure de l’étude. Une consommation fréquente de sucre est néfaste pour la santé dentaire et, en excès, pour la santé cardiométabolique. Nos résultats constituent plutôt une preuve de concept : il serait possible d’améliorer la façon dont l’organisme métabolise les nitrates alimentaires.” À l’avenir, les chercheurs comptent poursuivre leurs recherches pour obtenir les mêmes résultats sans demander aux patients de manger du chewing-gum sucré après chaque repas…