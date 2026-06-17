HTA : pourquoi le traitement pris au coucher est plus efficace

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont suivi 720 patients atteints d’HTA pendant 12 semaines.

Les participants du groupe 1 prenaient leur traitement le matin, ceux du groupe 2 le soir.

Résultats : la tension artérielle des participants du deuxième groupe a significativement baissé durant la nuit.

Près d'un adulte sur trois est hypertendu, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ce qui fait de l'hypertension artérielle (HTA) la maladie la plus fréquente en France. Pour la traiter, la plupart des patients prennent des médicaments antihypertenseurs qui, selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Network Open, seraient plus efficaces s'ils sont pris le soir que le matin.

Prendre son traitement le soir réduit la tension artérielle pendant la nuit…

Lors de leurs travaux, les chercheurs de l’Université du Sichuan, en Chine, ont suivi 720 patients atteints d’HTA pendant 12 semaines. Soit les volontaires n’avaient jamais reçu de traitement pour cette pathologie, soit ils l’avaient interrompu depuis au moins deux semaines.

Les scientifiques leur ont donné à tous un traitement antihypertenseur de base, qu’ils ont ensuite ajusté en fonction de l’évolution de leur pression artérielle. Celle-ci était mesurée lors de consultations médicales mensuelles, aux semaines 4 et 8.

Les participants ont été réparti en deux groupes :

dans le premier, ils prenaient leurs médicaments le matin, entre 6 et 10 heures ;

dans le second, le traitement était administré le soir, entre 18 et 22 heures.

Résultats : lorsqu’il est pris le soir, le traitement contre l'HTA semble beaucoup plus efficace. Après trois mois à ce rythme, la tension artérielle des participants du deuxième groupe a significativement baissé durant la nuit : près de 80 % d’entre eux ont pu contrôler leur tension pendant leur sommeil, contre 70 % dans le premier groupe.

Des médicaments plus efficaces le soir, donc moins dosés

Naturellement, la pression artérielle varie en suivant un rythme circadien. De façon physiologique, elle baisse pendant la nuit et augmente le jour. Chez les patients hypertendus, ce rythme circadien peut être déréglé, avec une pression artérielle trop élevée durant la nuit, ce qui augmente le risque de morbidité cardio-vasculaire, comme l’indique la Société québécoise d’hypertension artérielle.

Mais en modifiant l’heure de prise du traitement, les scientifiques ont réussi à rétablir le rythme circadien de la pression artérielle des participants du groupe 2. Un moyen simple et sans effet secondaire, notent les auteurs. De plus, ce meilleur équilibre avait aussi pour conséquence d’améliorer les mesures matinales. En effet, les patients qui prenaient leur traitement le soir avaient une tension moins élevée en tout début de journée, comparativement à ceux de l’autre groupe.

Enfin, comme les médicaments étaient plus efficaces lorsqu’ils étaient pris le soir, les chercheurs n'ont finalement pas augmenté les doses dans le groupe 2. Mais, malgré les conclusions très positives de cette étude, il vaut mieux toujours consulter son médecin prescripteur avant de changer la façon de prendre un traitement.