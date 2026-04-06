Les PFAS peuvent-ils déformer le visage des bébés avant la naissance ?

L'ESSENTIEL Les PFAS peuvent perturber le développement du fœtus.

Le PFDA agit sur un mécanisme biologique clé.

Des solutions pourraient émerger pour limiter les risques.

Une étude américaine inédite met à nouveau la lumière sur un phénomène inquiétant et de plus en plus documenté : comment certains "polluants éternels", baptisés PFAS, peuvent perturber le développement du fœtus. Cette recherche, publiée dans la revue Chemical Research in Toxicology, identifie un mécanisme précis par lequel un composé spécifique, le PFDA, provoque des anomalies faciales. Une avancée majeure pour comprendre les risques liés à ces composés omniprésents dans notre quotidien.

Un polluant qui augmente le risque d’anomalies

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), présentes dans de nombreux produits du quotidien, sont connus pour leur persistance dans l’environnement et l’organisme. "La plupart des gens sont exposés à de faibles quantités de PFAS dans la vie quotidienne", assure Jed Lampe, professeur à l’Université du Colorado, dans un communiqué. Mais certaines populations, exposées à de l’eau contaminée ou à des environnements professionnels spécifiques, peuvent recevoir des doses plus élevées. Parmi environ 15.000 PFAS recensés, les chercheurs ont analysé 139 composés. Résultat : le PFDA s’avère particulièrement toxique pour le développement craniofacial du fœtus. Même à très faible dose, le risque d’anomalies augmente de 10 %.

Alors que, jusqu’ici, le lien entre PFAS et malformations restait flou, cette étude apporte une explication moléculaire claire. Le PFDA perturbe l’acide rétinoïque, une molécule essentielle à la formation du visage pendant la grossesse. Normalement, un enzyme appelé CYP26A1 régule cet acide. Mais le PFDA bloque cet enzyme et réduit aussi sa production. D’où un excès d’acide rétinoïque, que le fœtus ne peut ni produire ni éliminer correctement.

Limiter les PFAS pendant la grossesse

"Cette découverte nous permet de dépasser les simples associations en expliquant comment le PFDA interfère avec le développement fœtal", souligne Jed Lampe. Les effets observés sont préoccupants : yeux sous-développés, mâchoire anormale… soit des anomalies majeures du visage. Ces résultats pourraient aider à identifier les PFAS les plus dangereux et orienter les réglementations. Les chercheurs envisagent aussi des solutions concrètes, notamment pour les populations à risque comme les pompiers. Réduire l’exposition ou développer des stratégies pour limiter le PFDA pendant la grossesse pourrait devenir une priorité.