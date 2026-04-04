Maladie de Crohn : quel est ce régime qui soulage rapidement ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, un régime imitant le jeûne, suivi cinq jours par mois, améliore les symptômes de la maladie de Crohn.

Les chercheurs ont aussi observé une diminution des marqueurs biologiques de l’inflammation chez les participants ayant suivi ce régime.

Néanmoins, d’autres travaux seront nécessaires pour confirmer les bienfaits du jeûne chez les patients atteints de la maladie de Crohn.

Environ 60.000 personnes sont touchées par la maladie de Crohn en France, soit une personne sur mille, selon le Vidal. Cette pathologie du tube digestif fait partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif pour cette pathologie, qui se caractérise par une alternance entre des périodes d'activité - ou “poussées” entraînant des douleurs - et des phases de rémission, sans symptômes.

Pour soulager les symptômes lors de ces poussées, des chercheurs ont peut-être trouvé une solution naturelle. Dans leur étude, publiée dans la revue Nature Medicine, ils expliquent qu’un jeûne de cinq jours par mois pourrait suffire à l’amélioration de l’état clinique du patient et à la baisse des marqueurs biologiques de l’inflammation.

5 jours de jeûne par mois réduisent les symptômes de la maladie de Crohn

“Nous étions jusqu'à présent très limités dans les conseils diététiques que nous pouvions fournir aux patients, explique le Dr Sidhartha R. Sinha, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Cette étude fournira aux médecins des éléments probants pour étayer leurs recommandations dans un domaine qui intéresse beaucoup les patients.” Pendant trois mois, les scientifiques ont suivi 97 patients atteints de formes légères à modérées de la maladie de Crohn. 65 d’entre eux ont fait un jeûne pendant cinq jours par mois. Durant cette période, leur alimentation était exclusivement végétale et pauvre en calories, entre 700 et 1.100 kcal par jour. Le reste du mois, ils mangeaient comme à leur habitude.

Résultat : environ deux tiers de ces 65 participants ont constaté une amélioration de leurs symptômes, parfois dès le premier jeûne. Dans le groupe témoin en revanche, les conclusions ne sont pas les mêmes. Moins de la moitié des 32 participants n’ayant pas fait de jeûne ont constaté une amélioration de leurs symptômes. “Nous avons été très agréablement surpris de constater que la majorité des patients [ayant fait le jeûne] semblaient tirer des bénéfices de ce régime, indique le Dr Sidhartha R. Sinha. Nous avons observé des bénéfices cliniques dès le premier cycle de ce régime.” Durant la période de restriction alimentaire, certains ont eu des effets secondaires comme de la fatigue ou des maux de tête mais, selon les chercheurs, aucun n’était grave.

Le jeûne permet de réduire les marqueurs de l’inflammation

Les scientifiques ont aussi observé une baisse significative de plusieurs marqueurs biologiques de l’inflammation, caractéristique de la maladie de Crohn. “Les effets observés sur les marqueurs inflammatoires ont rendu ce régime alimentaire particulièrement intéressant à étudier dans le cadre de la maladie de Crohn, car de nombreux patients atteints de cette maladie présentent également des taux élevés de ces marqueurs”, souligne le Dr Sidhartha R. Sinha.

À terme, le jeûne pourrait donc être conseillé aux patients atteints de la maladie de Crohn… Mais avant cela, d’autres travaux seront nécessaires pour confirmer les bienfaits de ce régime alimentaire et l’absence d’effets secondaires graves.