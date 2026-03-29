Diabète de type 2 : sa gestion est plus difficile pour ces personnes

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les personnes qui travaillent la nuit ont plus de difficultés à gérer leur diabète de type 2.

En cause : une alimentation moins équilibrée et une plus grande variabilité du taux de sucre dans le sang.

Les chercheurs appellent à un accompagnement spécifique pour ces travailleurs.

3,2 millions de personnes travaillent de nuit en France, selon les derniers chiffres publiés par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) en 2023. Cela signifie qu’elles sont en activité entre minuit et cinq heures du matin, ce qui perturbe le rythme circadien et peut avoir des conséquences importantes sur la santé. Ces travailleurs sont aussi plus à risque d’adopter une conduite alimentaire déséquilibrée pour faire face à la fatigue.

Diabète : les travailleurs de nuit consomment des aliments moins nutritifs

Une conduite qui peut être néfaste pour les personnes atteintes de diabète de type 2, qui se caractérise par une augmentation chronique de la quantité de glucose présente dans le sang, un phénomène appelé hyperglycémie chronique. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Diabetic Medicine, celles qui travaillent de nuit auraient plus de difficultés à gérer leur maladie que les autres patients. Pour le vérifier, les scientifiques ont suivi des professionnels de santé (infirmiers, sages-femmes et personnel médical en EHPAD) pendant 10 jours incluant, en partie, du travail de nuit. Tous étaient équipés de capteurs de glycémie et d'activité. Ils devaient aussi noter chacune de leurs prises alimentaires dans un carnet qu’ils ont communiqué aux chercheurs à la fin du suivi.

Pendant leurs vacations de nuit, les travailleurs avaient généralement plus de mal à avoir une alimentation équilibrée et nutritive. L’une des raisons vient notamment de l’offre alimentaire. Durant ces horaires, seuls les distributeurs automatiques et certains cafés sont ouverts. Ceux-ci ne proposent généralement que des aliments riches en sucre et en matières grasses, ce qui est déconseillé pour les personnes diabétiques. Pour se nourrir, beaucoup de salariés optent souvent pour des plats préparés, moins nutritifs et plus sucrés. Lors de leurs travaux, ils ont observé une plus grande variabilité de la glycémie durant la nuit, ce qui signifie que les personnes étaient plus susceptibles d’être en hyperglycémie.

"Ce qui m’a frappée, c’est qu’il s’agit de professionnels de santé, et pourtant ils n’ont pas accès à un environnement alimentaire sain pendant la nuit ni à des conseils nutritionnels adaptés, explique la Dre Rachel Gibson, l’une des auteures, dans un communiqué. Ces personnes ont peut-être reçu des recommandations de leur médecin pour adopter une alimentation équilibrée afin de gérer leur diabète, mais si les choix alimentaires sont limités la nuit, elles peuvent se retrouver dans l’incapacité de les suivre.”

Accompagner les travailleurs de nuit pour qu’ils mangent mieux

Autre observation : la durée des journées varie fortement en fonction des horaires. Les professionnels peuvent rester éveillés jusqu’à 22 heures lors d’un service de nuit, contre environ 16 à 17 heures les autres jours. Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l’alimentation et la gestion du diabète, un aspect que les chercheurs comptent approfondir lors de prochains travaux.

"Du point de vue de l'employeur, je pense que nous devrions accorder autant d'importance à la nutrition qu'à d'autres aspects, comme les tests de dépistage de maladies chroniques, déjà intégrés aux bilans de santé au travail”, souligne la Dre Rachel Gibson. Elle appelle, avec son équipe, à un accompagnement spécifique de ces travailleurs afin qu’ils puissent manger plus sainement durant leurs vacations de nuit.